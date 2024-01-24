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闊別10年宮崎駿攜動畫再搶小金人 瑪格未入圍 「肯尼」叫屈

娛樂新聞組／綜合報導
宮崎駿在2014年拿下奧斯卡終身成就獎，他的「神隱少女」（Spirited Away）曾在2003年奧斯卡頒獎典禮勇奪最佳動畫片獎。（美聯社）
宮崎駿在2014年拿下奧斯卡終身成就獎，他的「神隱少女」（Spirited Away）曾在2003年奧斯卡頒獎典禮勇奪最佳動畫片獎。（美聯社）

宮﨑駿新作「蒼鷺與少年」去年上映時好評不斷，更在歐美屢獲票房佳績，順勢入圍奧斯卡獎最佳動畫長片獎，吉卜力工作室製作人鈴木敏夫代工作室對外回應，「如果我們能繼由『神隱少女』之後二度贏得奧斯卡獎，我會非常開心，我期待3月份的宣布開獎」。

「蒼鷺與少年」月初剛拿下金球獎最佳動畫，不負眾望入圍奧斯卡。這是年屆83歲的宮崎駿繼2003年「神隱少女」勇奪最佳動畫殊榮，也是宮崎駿第4度入圍奧斯卡，過去「霍爾的移動城堡」、「風起」都曾經入圍，但鎩羽而歸。

「蒼鷺與少年」提名本屆奧斯卡最佳動畫片。（取材自IMDb）
「蒼鷺與少年」提名本屆奧斯卡最佳動畫片。（取材自IMDb）

外界傳言「蒼鷺與少年」是宮崎駿最後一部作品，之前在美加上映時，開映周末以1280萬美元成績成為影史第一部登上北美票房冠軍的原創動畫作品。但它的對手「蜘蛛人：穿越新宇宙」、「元素方城市」、「怪物少女妮莫娜」、「再見機器人」等，都不是省油的燈。

年屆83歲的宮崎駿曾在2015年獲奧斯卡頒發榮譽獎終身成就獎，能否憑暌違10年新作「蒼鷺與少年」再下一城頗獲外界與粉絲關注。

今年日本作品來勢洶洶，役所廣司坎城封帝之作「我的完美日常」入圍最佳國際電影。

此外，2023年賣座冠軍「芭比」（Barbie）再度強勢入圍奧斯卡8項大獎，無奈葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、瑪格蘿比（Margot Robbie）未入圍導演、女主角，萊恩葛斯林（Ryan Gosling）所飾演的「肯尼」雖然不負眾望入圍男配角，但他在欣喜之餘仍表明對兩位戰友未能入圍感到「超失望」，「沒有芭比就沒有肯尼，沒有葛莉塔潔薇與瑪格蘿比就沒有『芭比』這部電影，這兩人對於這部創作歷史、享譽全球的電影有最大的責任」。

萊恩葛斯林為導演葛莉塔潔薇、瑪格蘿比未能入圍導演、女主角感到可惜。（圖／華納兄弟...
萊恩葛斯林為導演葛莉塔潔薇、瑪格蘿比未能入圍導演、女主角感到可惜。（圖／華納兄弟提供）

萊恩接受「綜藝報」採訪時接續著表明他的看法，「電影中的任何人如果沒有才華、勇氣與才氣，就不可能獲得認可，如果說我沒有對他們在各自類型無法獲得提名而感到失望，這簡直是輕描淡寫的說法」，但話雖如此，他依舊對於艾美莉卡費瑞拉以及其他影人能入圍奧斯卡獎感到開心。

艾美莉卡也同樣表示失望，「葛莉塔幾乎做了一個導演能做到最好的一切，她配得上這座獎」，並表示「瑪格作為演員，她所能取得的成就非常難以置信」。

「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇(左起)與主角瑪格蘿比、萊恩葛斯林合作愉快。（...
「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇(左起)與主角瑪格蘿比、萊恩葛斯林合作愉快。（圖／華納兄弟提供）

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