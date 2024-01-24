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忍了20年…他「反拍狂粉車」怒槓私生飯

娛樂新聞組／綜合報導
韓星金在中。（取材自崢嶸歲月香港娛樂）
韓星金在中。（取材自崢嶸歲月香港娛樂）

美國樂壇天后泰勒絲才傳出有跟蹤狂現身紐約住所外，從男團「東方神起」出道超過20年的韓星金在中近日難忍「私生飯」長期跟蹤，也在個人官方Instagram限時動態反擊，公開他錄下的影片，表示受夠「私生飯計程車」跟他車回家。而韓團SEVENTEEN成員以及韓星鄭恩地，也曾遇過類似情形。

綜合媒體報導，金在中於IG曝光2段影片，都是私生飯包車一路跟著他回家。在第一段影片當中，行車紀錄器拍下停在路邊多輛計程車，金在中怒指這些是私生飯跟蹤他所雇用的，還在車裡用無線電像模擬作戰計畫一樣跟著。他痛斥：「以踐踏一個人的寶貴時間和情感的手段賺錢」。

金在中指出，目前已經抓出6台私生計程車，決定交由司法處理，今後還會繼續收集證據。他說：「這種騷擾方式，我一點也不感謝不開心，畢竟有的人會在藝人座車上裝定位器，還會用無線電連絡，以便追蹤動態，而自從我在東方神起時期時，就不堪其擾。」

他還說：「現在時代變了。包括行車記錄器的影片在內，我拍攝了6台車的影片，今後還會繼續收集證據，希望收集私生活和他人痛苦的你們能受到嚴重的處罰。」 

報導指出，第二段影片更誇張，金在中曝光自己和司機的對話，他要求司機不要跟到家裡，還表示聚餐因為是公開場所，如果有粉絲硬要跟來，他也沒辦法，但是跟到他家未免也太誇張。有的跟車的司機則以「粉絲」自稱，聽在金在中耳朵裡更覺得荒唐至極。金在中說：「20年了，就到這裡吧。」

泰勒絲

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