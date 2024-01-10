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龜梨和也爆「強吻陪酒妹」 被拒怒摔手機：為什麼不給我親

記者李姿瑩／綜合報導
龜梨和也被爆出酒品極差。（取材自Instagram）
龜梨和也被爆出酒品極差。（取材自Instagram）

「人帥真好」這句話到龜梨和也身上竟然提到鐵板，「週刊文春」爆料，他上酒吧後趁著醉意想親吻陪酒美眉不成，當場怒摔手機。此外，日本綜藝天王松本人志則遭爆去年底在飯店內強逼女子發生性行為，日前突宣告要暫停演藝工作。

龜梨和也和前主播田中美奈實才剛認愛，戀情曝光不到半個月就被爆出花邊新聞。「週刊文春」報導，服務員表示，龜梨和也是店內常客，曾經一晚消費超過20萬日幣。他酒後失態，多次湊前想親一下陪酒小姐，工作人員在旁頻頻勸阻，他卻不肯放棄。最後在連續打槍下，龜梨和也怒吼猛摔手機，直接往陪酒小姐身上砸，怒吼：「為什麼不給我親！」坂本勇人趕緊安撫他情緒，成功把他勸離現場。

服務員也很無奈，因為龜梨和也每次喝多了就容易發酒瘋，早就不是第一次在店裡大鬧，酒品實在不好。而且因為大家都見識過他失態，每次他上門消費，連顧客都會跟他保持距離，更不用說是店裡的服務員和小姐，早就視他為頭痛人物。

另外，松本人志捲性醜聞疑雲，雖然他透過經紀公司吉本興業發出聲明否認，並表示要提告爆料媒體，不過8日卻突宣告要暫停演藝工作。

據日媒報導指出，松本人志捲入性醜聞疑雲後，因為繼續工作會對電視台及相關單位造成負擔，再加上還要官司要費心處理，所以會先暫停演藝工作，松本人志本身主持7個節目，對於暫停工作造成的困擾，經紀公司也發聲明致歉，完全尊重松本人志的決定。

松本人志爆出強逼女子發生性行為。（取材自X平台）
松本人志爆出強逼女子發生性行為。（取材自X平台）

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