日本強震後…「蒼鷺與少年」奪金球獎 製作人盼能帶來笑容

「蒼鷺與少年」奪下金球獎最佳動畫。（美聯社）

日本 動畫大師宮崎駿的「蒼鷺與少年」今天奪下金球獎 最佳動畫片，為日本首度有作品獲得這個獎項。製作人鈴木敏夫對此表示相當開心的同時，也關心日本歷經強震後的災民。

日本放送協會（NHK）報導，宮崎駿執導和編劇的動畫長片「蒼鷺與少年」，擊敗「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）、「元素方城市」（Elemental）、「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）、「鈴芽之旅」（Suzume）和「星願」（Wish），拿下第81屆金球獎（Golden Globe Awards）最佳動畫片。

宮崎駿沒有出席頒獎典禮，不過吉卜力工作室董事長、「蒼鷺與少年」製作人鈴木敏夫今天發布評論回應，「聽聞獲獎相當開心，吉卜力工作室的作品能首度獲頒這個獎項，心情相當特別」。

鈴木敏夫分享喜悅的同時也想到石川縣的地震 ，表示：「日本從年初以來就相繼傳出地震、事故等令人心痛的新聞，也聽聞災區有許多民眾仍待救助，心情相當悲痛，獲獎這個帶來希望的消息，是否能為大家帶來一點笑容呢」。

「蒼鷺與少年」是「風起」之後，宮崎駿睽違10年推出的動畫長片，講述11歲男孩牧真人（Mahito）在母親死於一場火災後，與父親一同離開東京搬到鄉下生活。牧真人後來遇到一隻灰鷺，這隻蒼鷺成為他的嚮導，帶他探索一個接一個的人生奧秘。

片名取自吉野源三郎1937年的著名同名小說。據稱，宮崎駿兒時讀過這部小說後相當感動。

「蒼鷺與少年」2023年7月在日本上映時，破天荒嘗試「上映前零宣傳」策略，只釋出一張電影海報，隻字未提劇情，這種有別於以往的商業操作一度在日本引發話題。