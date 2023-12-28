IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

韓星李善均 輕生離世，留下無限唏噓，他生前演出無數代表作，包括韓劇「咖啡 王子一號店」、「料理絕配Pasta」以及與國民妹妹IU合作療癒劇「我的大叔」，IU曾公開表達對李善均的感謝，展現李善均私下的暖男面貌。

IU感謝李善均能讓自己快速進入情緒裡，「我看了前輩的演技之後，產生了感情，瞬間就能投入，實在是太神奇了，真的很感謝前輩」。

「我的大叔」故事敘述IU飾演的社會底層女孩，為了支付奶奶療養院費用，鋌而走險為公司高層監聽他人祕密，一日無意間遇到李善均演出的暖男大叔朴東勳，兩個不同世代、職業的人從陌生到認同，展開一段溫柔的友誼，迄今仍是不少劇迷心目中的療癒神作。

而曾與李善均合作「非常警探」的男星李知勳，則在Instagram上傳全黑圖，悲痛寫下「新聞、YouTube、傳聞、該死的網友、迫害，到底誰有資格評斷誰？難道這些人真的都沒有一絲不坦蕩嗎？別再誣陷人了」。稍後雖已刪文，但明顯是對李善均輕生離世發表悲痛之意。

李善均2014年主演電影「非常警探」，曾入圍 坎城影展首映，李知勳也因該片與李善均結為好友。

李知勳另外直接批判網友「我不知道那些沒有經歷過這些事、沒有在那個位置上過的人所說的話，真的公正嗎？公平嗎？」該文雖已被刪除，但已有不少媒體、網友看到。

此外，包括「京城怪物」秀賢、知名主持人張聖圭以及導演卞英朱，皆有發文表示哀悼之意，無論事情的真相為何，都為南韓演藝圈痛失一名傑出演員而痛心。