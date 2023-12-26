羽生結弦105天閃離 「前妻」發聲證實這件事

羽生結弦前妻被爆是小提琴家末延麻裕子。(取材自X平台)

日本知名「花滑王子」羽生結弦。（美聯社）

日本 花滑王子羽生結弦 11月結束105天短命婚姻，離婚導火線更是眾說紛紜。雖羽生結弦對他前妻的身分一直保密到家，不過外界瘋傳應是美女小提琴手末延麻裕子，而她沉默多時後，近日也首度分享離婚心境。

據日媒「週刊新潮新潮」報導，末延麻裕子離婚後定居東京，24日上午背著小提琴、拉著行李箱前往車站時被記者捕獲。談到離婚一事，她證實兩人離婚一事，表明：「真的，嗯，我們已經離婚了，現在我們都在走向不同的未來。」至於未來是否會繼續自己的音樂生涯，她面帶微笑透露「是的，目前各方面都還在考慮中」。

關於兩人離婚原因，羽生結弦離婚聲明中指出，由於媒體過度跟拍，加上生活周遭不時出現可疑的車輛和人，導致家人不堪其擾，在考量妻子幸福的前提下，最後選擇走上離婚一途；不過真實原因眾說紛紜，也有一說男方母親反對婚事，前妻無法融入男方家族等原因，日前還爆出因女方過往戀愛史遭起底成為離婚導火線，話題至今仍持續延燒。