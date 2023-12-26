羽生結弦105天閃離 「前妻」發聲證實這件事
日本花滑王子羽生結弦11月結束105天短命婚姻，離婚導火線更是眾說紛紜。雖羽生結弦對他前妻的身分一直保密到家，不過外界瘋傳應是美女小提琴手末延麻裕子，而她沉默多時後，近日也首度分享離婚心境。
據日媒「週刊新潮新潮」報導，末延麻裕子離婚後定居東京，24日上午背著小提琴、拉著行李箱前往車站時被記者捕獲。談到離婚一事，她證實兩人離婚一事，表明：「真的，嗯，我們已經離婚了，現在我們都在走向不同的未來。」至於未來是否會繼續自己的音樂生涯，她面帶微笑透露「是的，目前各方面都還在考慮中」。
關於兩人離婚原因，羽生結弦離婚聲明中指出，由於媒體過度跟拍，加上生活周遭不時出現可疑的車輛和人，導致家人不堪其擾，在考量妻子幸福的前提下，最後選擇走上離婚一途；不過真實原因眾說紛紜，也有一說男方母親反對婚事，前妻無法融入男方家族等原因，日前還爆出因女方過往戀愛史遭起底成為離婚導火線，話題至今仍持續延燒。
羽生くん(28)の奥さん、元バイオリニストの末延麻裕子さん(36)らしい— はな (@m_aqap) September 16, 2023
4歳からバイオリンを習うことができる、小学校からお受験できるくらい実家が太い、身長165センチの美女であり才女
年齢を重ねても年下の男性から選ばれる女性には理由があると思った… pic.twitter.com/QCihMCoehw
上一則
FB留言