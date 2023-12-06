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Netflix「幽遊白書」靈丸再現 對決經典反派戶愚呂兄弟

中央社／台北6日電
Netflix影集「幽遊白書」真人版由日星北村匠海（左2）、志尊淳（左）、本鄉奏多（右）、上杉柊平（右2）主演，分別飾靈魂人物「幽助」、「藏馬」、「飛影」和「桑原」。（中央社）
Netflix影集「幽遊白書」真人版由日星北村匠海（左2）、志尊淳（左）、本鄉奏多（右）、上杉柊平（右2）主演，分別飾靈魂人物「幽助」、「藏馬」、「飛影」和「桑原」。（中央社）

備受漫迷喜愛的「幽遊白書」真人版改編影集即將上線，今天釋出正式預告，不僅能看到主角幽助愛招「靈丸」實體化，與經典反派戶愚呂兄弟特效滿滿的對戰也讓人相當期待。

「幽遊白書」為知名漫畫家冨樫義博的作品，自1990年於「週刊少年Jump」連載長達4年，獲得海內外好評，描述意外死掉的不良少年浦飯幽助為拯救人間界，必須成為優秀的「靈界偵探」，並與夥伴展開打怪旅程。

真人版影集「幽遊白書」由日星北村匠海、志尊淳、本鄉奏多、上杉柊平主演，分別飾演靈魂人物「幽助」、「藏馬」、「飛影」和「桑原」。

Netflix指出，「幽遊白書」真人版共5集，為捕捉原著漫畫精髓，讓超自然元素用現實的方式呈現，特別與Scanline VFX合作。Scanline VFX在好萊塢特效製作頗具盛名，團隊使用最新拍攝技術，運用170台攝影機，以360度環景方式捕捉演員動態，使導演月川翔可挑選最佳角度，讓所有視覺特效活起來。

由於「幽遊白書」故事背景設定在人間界、魔界與靈界中，製作團隊必須從零打造各式妖怪。人類與妖怪間的戰鬥是將漫畫真人版化最難的部分，尤其是戰鬥中的「戶愚呂兄弟」。劇組表示，戶愚呂兄（瀧藤賢一飾）擁有身體任意變形的能力，而戶愚呂弟（綾野剛飾）能隨意擴展自己的肌肉。

劇組指出，演員和角色的身體尺寸不同，要調整他們的比例是一項艱鉅工程，不單得改變身高，還需確保他們保持與對手演員視線的一致性。製作團隊因此製作出戶愚呂兄弟的3D模型，將它們連接到演員身上拍攝，使拍攝更加順利。

「幽遊白書」真人版14日將於Netflix上線。

Netflix 好萊塢

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