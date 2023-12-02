觀影說劇／隔2年回歸小螢幕 李英愛扮「指揮家」解謎

李英愛在新​劇「大指揮家：弦上的真相」飾演天才指揮家。(取材自Instagram)

南韓 「氧氣美女」演員李英愛，暌違兩年即將帶著新作品回歸小螢幕。她在2021年的「具景伊」雖挑戰瘋癲前警察形象，還有金海淑、鄭石勇等實力派演員加持，然而討論度卻不高。這回她在新劇「大指揮家：弦上的真相」飾演天才指揮家，並與李茂生、黃寶凜星、金榮在等人同台飆戲。

「大指揮家：弦上的真相」由崔伊允及洪貞熙擔任編劇、導演金正權執導，改編自法國電視劇「愛樂樂團」，故事講述一位成就輝煌的指揮家突然決定拋下在美國紐約的成功生活，選擇回到家鄉韓國，挑戰重振瀕臨解散的沒落樂團，卻被過去的陰影不斷折磨，她拚盡一生努力獲得成就也似乎將被迫付之一炬。

李英愛在新劇中飾演年紀輕輕就展現出傲人音樂才華的小提琴演奏家「車世音」，她也很快就憑藉她的音樂天分成為全球最知名的指揮家之一。然而，車世音卻發現自己不為人知的神祕過往即將被揭露，她被迫回到南韓，只為了找出圍繞著管弦樂團的事件真相。