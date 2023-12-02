觀影說劇／隔2年回歸小螢幕 李英愛扮「指揮家」解謎
南韓「氧氣美女」演員李英愛，暌違兩年即將帶著新作品回歸小螢幕。她在2021年的「具景伊」雖挑戰瘋癲前警察形象，還有金海淑、鄭石勇等實力派演員加持，然而討論度卻不高。這回她在新劇「大指揮家：弦上的真相」飾演天才指揮家，並與李茂生、黃寶凜星、金榮在等人同台飆戲。
「大指揮家：弦上的真相」由崔伊允及洪貞熙擔任編劇、導演金正權執導，改編自法國電視劇「愛樂樂團」，故事講述一位成就輝煌的指揮家突然決定拋下在美國紐約的成功生活，選擇回到家鄉韓國，挑戰重振瀕臨解散的沒落樂團，卻被過去的陰影不斷折磨，她拚盡一生努力獲得成就也似乎將被迫付之一炬。
李英愛在新劇中飾演年紀輕輕就展現出傲人音樂才華的小提琴演奏家「車世音」，她也很快就憑藉她的音樂天分成為全球最知名的指揮家之一。然而，車世音卻發現自己不為人知的神祕過往即將被揭露，她被迫回到南韓，只為了找出圍繞著管弦樂團的事件真相。
「黑暗榮耀」李茂生飾演金融投資大亨劉正宰、「花書生熱愛史」黃寶凜星飾演漢江愛樂樂團最年輕的首席小提琴手李路娜、「財閥家的小兒子」金榮在則飾演活在妻子車世音巨大成功下的丈夫金弼。另外，「國民爸爸」鄭東煥與「主角御用奶奶、媽媽」藝秀晶飾演李英愛的父母。官方目前已公開預告片及劇照，「大指揮家：弦上的真相」將在12月9日開播。
上一則
梁朝偉「金手指」炒股暴賺 劉德華追查到底
下一則
FB留言