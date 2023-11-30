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青龍影帝薛景求 為新片人設餓到頭昏

記者陳建嘉／綜合報導
薛景求為本片努力控制體重來塑造角色。（圖：車庫娛樂提供）
薛景求為本片努力控制體重來塑造角色。（圖：車庫娛樂提供）

韓片「全羅道少年殺人事件」，改編自震撼全韓真實事件，由青龍影帝薛景求攜手「黑暗榮耀」話題演員廉惠蘭精采演出。雖然薛景求已經56歲，不過敬業的他為了能完美詮釋作品中，角色橫跨17年的外表變化，居然被經紀人留在片場宿舍，還餓到頭暈。

「全羅道少年殺人事件」故事敘述1999年，位於全羅道參禮鎮的一間超市發生搶劫殺人案，警方因破案壓力與升遷誘惑，嚴刑拷打3位無辜少年，並把他們關進監獄。隔年，資深刑警黃俊哲（薛景求飾）收到有關真兇的線索，便決定開始重新調查。然而，由於當時負責該案的刑警崔宇成（劉俊相飾）的干涉，一切都化為泡影…。

薛景求是出了名的敬業演員，他能為作品任意減重、增重、變換容貌，甚至還能控制情感。本作以現在和過去相互交錯的手法呈現劇情，薛景求必須在戲中展現經歷17年的外貌變化，他表示為了展現17年後蒼老、不再意氣風發的模樣，自己獨自在宿舍裡辛苦地減肥。

薛景求就分享，「我在戲中必須在2000年及2016年間來回演戲，2016年的樣子真的很重要，身心俱疲、嗜酒成性的樣子與年輕時的血氣方剛完全不同，我聽說此角色的原型人物還因為壓力太大而得了腦梗死。當時因為拍攝延期，包括經紀人在內，所有工作人員都先回首爾了，只有我還待在宿舍餓肚子，餓到頭暈。」

本作改編自真實事件，薛景求也透露自己在全州國際影展上遇見了真實事件的其中一名受害少年、刑警、律師，還有事件真兇。他表示：「奇怪的是，真兇和死者家屬竟然還保持聯繫，這是一種複雜又令人難以理解的情感。我認為在成長過程中經歷委屈的事、無法表達自己的感情、無法說出糾正的話的少年們，替自己發聲是最重要的。在這需要『鼓起勇氣糾正錯誤』的世上，少年們勇敢地發聲是本作要傳達的理念。」

監獄 減重 影展

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