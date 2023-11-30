青龍影帝薛景求 為新片人設餓到頭昏

薛景求為本片努力控制體重來塑造角色。（圖：車庫娛樂提供）

韓片「全羅道少年殺人事件」，改編自震撼全韓真實事件，由青龍影帝薛景求攜手「黑暗榮耀」話題演員廉惠蘭精采演出。雖然薛景求已經56歲，不過敬業的他為了能完美詮釋作品中，角色橫跨17年的外表變化，居然被經紀人留在片場宿舍，還餓到頭暈。

「全羅道少年殺人事件」故事敘述1999年，位於全羅道參禮鎮的一間超市發生搶劫殺人案，警方因破案壓力與升遷誘惑，嚴刑拷打3位無辜少年，並把他們關進監獄 。隔年，資深刑警黃俊哲（薛景求飾）收到有關真兇的線索，便決定開始重新調查。然而，由於當時負責該案的刑警崔宇成（劉俊相飾）的干涉，一切都化為泡影…。

薛景求是出了名的敬業演員，他能為作品任意減重 、增重、變換容貌，甚至還能控制情感。本作以現在和過去相互交錯的手法呈現劇情，薛景求必須在戲中展現經歷17年的外貌變化，他表示為了展現17年後蒼老、不再意氣風發的模樣，自己獨自在宿舍裡辛苦地減肥。

薛景求就分享，「我在戲中必須在2000年及2016年間來回演戲，2016年的樣子真的很重要，身心俱疲、嗜酒成性的樣子與年輕時的血氣方剛完全不同，我聽說此角色的原型人物還因為壓力太大而得了腦梗死。當時因為拍攝延期，包括經紀人在內，所有工作人員都先回首爾了，只有我還待在宿舍餓肚子，餓到頭暈。」

本作改編自真實事件，薛景求也透露自己在全州國際影展 上遇見了真實事件的其中一名受害少年、刑警、律師，還有事件真兇。他表示：「奇怪的是，真兇和死者家屬竟然還保持聯繫，這是一種複雜又令人難以理解的情感。我認為在成長過程中經歷委屈的事、無法表達自己的感情、無法說出糾正的話的少年們，替自己發聲是最重要的。在這需要『鼓起勇氣糾正錯誤』的世上，少年們勇敢地發聲是本作要傳達的理念。」