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「初戀」滿島光登台 喊想拍台灣電影「要演中菜大廚」

記者黃保慧／綜合報導
滿島光希望未來有機會可與台灣影人合作。(記者李政龍／攝影)
滿島光希望未來有機會可與台灣影人合作。(記者李政龍／攝影)

日本影后滿島光受金馬邀請赴台，不僅出席金馬獎還上大師講堂分享表演課程，她在記者會上提到會一口答應邀約，首要原因是從小在沖繩長大，家鄉與台灣很近，所以一直對台灣有親近感，第二原因是，自認在電影資淺，希望未來有機會可與台灣影人合作，直說：「特別喜歡台灣的電影！覺得台灣演員的表情在銀幕上特別直接。」

被譽為百年難遇的天才演員滿島光，在影劇界獲獎無數，並曾以「海邊的生與死」獲得日本影評人最佳女主角大獎，後來還演出「First Love初戀」、「四重奏」等多部席捲亞洲的劇集，這次因金馬獎邀請第三次到台灣，她笑稱已看了兩周的台灣美食地圖，特別想去台灣的茶館，更透露已經預約好，問及是哪一間，她俏皮做出裝傻動作，讓大家看到她可愛、活潑的一面。

其實滿島光深受華語電影影響，她過去看王家衛的電影「重慶森林」，就被王菲所吸引，她說：「我後來發現王菲原本是歌手，因為音樂有節奏，對於表演幫助很大。」至於被問到想和哪位華語演員及導演合作？滿島光羞說：「喜歡的導演、演員好多。」但她直呼很想在台灣拍電影，「可以的話死之前一定要演到中餐廚師，我想要演中菜大廚，因為炒菜有很多煙，有種電影感。」她邊說還做出炒菜、丟麵團的動作。

暌違八年再度赴台，提及過去對台灣有什麼特別的印象及人事物？滿島光坦言台灣與自己成長的沖繩非常類似，但台灣人非常有動物感，「給人一種很有朝氣、活力的感覺」另外，即將於11月30日迎來38歲生日的她，對於生日願望，甜笑說希望在有生之年能演出台灣的電影。

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