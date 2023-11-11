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GD打臉警「除毛滅證」說法 發聲明控：請謹慎報導

編輯蔡欣妤／即時報導
南韓歌手GD傳出涉嫌吸毒，日前主動前往警局接受簡易藥檢，結果顯示為陰性。（取材自Instagram）
南韓歌手GD傳出涉嫌吸毒，日前主動前往警局接受簡易藥檢，結果顯示為陰性。（取材自Instagram）

南韓KPOP天王GD（G-Dragon，權志龍）日前捲入吸毒案，他因沙龍女員工一句：「廁所發現奇怪的包裝紙且形跡可疑」而被立案調查。GD在事發後大動作請律師發表聲明，並親自到警局提供驗尿、毛髮等檢驗，結果皆為陰性，暫時還他一個清白。不過就在昨日警方突宣布GD有除毛滅證嫌疑，對此GD也氣得發聲明指控自己全程積極配合，且願意再追加提供腳毛。

GD昨日被警方質疑做了全身除毛來規避檢驗，指出他在調查前將除頭部以外的全身剃光以去除體毛，懷疑他試圖銷毀證據。對此，GD的法定代表人回應：「權志龍認為迅速查明真相、儘快消除疑惑可以減少混亂。因此主動要求配合調查，不僅提交尿液和毛髮，還主動提交指甲和腳趾甲等，積極協助調查。 另外，除了警方要求的體毛以外，我們還會主動追加提供腿毛。」

另外，關於頭髮長度以及漂髮問題，GD在過去一年五個月的時間裡並無染髮及漂髮紀錄，除毛則是一直以來都會進行的保養項目。對於警方的質疑，GD方也發聲明強硬回覆：「警方試圖將G-Dragon塑造成銷毀證據的形象，嚴重損害了G-Dragon的聲譽。」同時也向當時報導此事的韓媒喊話：「警方稱其剃光全身毛以隱瞞罪名的說法顯然是虛假的，最先報導的文章也已得到修正。未來我們將繼續對此類猜測性報導採取強有力的法律行動」。

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