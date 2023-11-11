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「驚奇隊長2」導演認哈韓 愛朴敘俊也愛孔劉

記者陳建嘉╱綜合報導
「驚奇隊長2」導演妮亞達科斯塔承認自己是韓劇迷。(圖：迪士尼提供)
「驚奇隊長2」導演妮亞達科斯塔承認自己是韓劇迷。(圖：迪士尼提供)

新銳導演妮亞達科斯塔(Nia Dacosta)執導「驚奇隊長2」(The Marvels)，不僅與女主角布麗拉森(Brie Larson)合作愉快，更找來韓劇男神朴敘俊，被問為何找朴敘俊演出？她笑稱自己本來就是韓劇迷，疫情期間被朋友推薦看「梨泰院Class」就立刻愛上。

妮亞提到自己有一群同樣熱愛韓劇的朋友，常常會交流資訊，「朴敘俊真的很有才華，在片場也總是充滿能量」，並說自己幾乎看過所有朴敘俊的作品，首選當然是「梨泰院Class」，朴敘俊也曾演過她偶像奉俊昊執導的「寄生上流」。

她曾說會在片場與朴敘俊聊韓國影劇，至於讓人印象深刻的一頭飄逸長髮，則是妮亞與妝髮設計師、朴敘俊一起討論的成果，「我們試過很多造型，到最後覺得現在的長髮，最符合他所飾演的角色『陽王子』性格」。

未來若還能拍「驚奇隊長3」，還想找那些韓劇男神？她羞澀逐一點名說：「我想要找崔宇植、劉台午或是孔劉，哈哈，太多選項了啦。」

首度加入漫威電影宇宙，妮亞無比感謝「驚奇隊長」布麗拉森，「她可說是帶領整個片場的核心人物，對自己要求非常高，早在拍片前幾個月就積極健身」，妮亞更感謝布麗願意提攜後進，不時與新加入的工作人員分享過來人經驗，「我們很幸運可以擁有布麗拉森，她讓自己的外型、表演始終維持在高標」。

朴敘俊在「驚奇隊長2」的飄逸長髮造型。(圖：迪士尼提供)
朴敘俊在「驚奇隊長2」的飄逸長髮造型。(圖：迪士尼提供)

韓劇 梨泰院 健身

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