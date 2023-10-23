李善均涉嫌吸毒被毒販勒索 老婆傳賣房救夫

李善均涉嫌吸毒，連累家人。(取材自Instagram)

南韓 實力派演員李善均涉嫌吸毒，慘遭藥頭勒索3.5億韓元（約25.9萬美元）。現在不只連累台灣男星許光漢 新戲的拍攝進度，妻子全慧珍更被他害慘，早在5月就賣房變現。

韓媒「Channel A News」報導，警方先抓到幾名毒販，調查他們的通聯紀錄和交易往來，發現李善均在他們的往來名單中，雙方有十幾通的通話紀錄。警方追查後發現，李善均陸續匯了多筆款項給藥頭，總金額高達3.5億韓元，這才推測李善均可能涉嫌交易毒品 和被威脅。

而在調查過程中，接連查出南陽乳業外孫女黃荷娜、練習生韓瑞熙，兩人死性不改，涉嫌在住處和聲色場所多次吸食毒品。

警方已經申請搜索扣押，要驗李善均的毛髮，進一步釐清他是否吸毒，將再傳喚他到案說明。韓媒這時想起，李善均的太太全慧珍今年5月才賣掉江南大樓，中間只有10億韓元的價差，而且僅持有一年，扣稅後根本沒有獲利，如今看來全慧珍似乎已經知道老公闖禍。

韓媒推測，全慧珍以150億韓元拋售江南不動產，可能要為了支付李善均造成的後續違約金。當然也不排除她準備離婚，所以提前預作財產分配整理。