我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

李善均涉嫌吸毒被毒販勒索 老婆傳賣房救夫

記者李姿瑩／綜合報導
李善均涉嫌吸毒，連累家人。(取材自Instagram)
李善均涉嫌吸毒，連累家人。(取材自Instagram)

南韓實力派演員李善均涉嫌吸毒，慘遭藥頭勒索3.5億韓元（約25.9萬美元）。現在不只連累台灣男星許光漢新戲的拍攝進度，妻子全慧珍更被他害慘，早在5月就賣房變現。

韓媒「Channel A News」報導，警方先抓到幾名毒販，調查他們的通聯紀錄和交易往來，發現李善均在他們的往來名單中，雙方有十幾通的通話紀錄。警方追查後發現，李善均陸續匯了多筆款項給藥頭，總金額高達3.5億韓元，這才推測李善均可能涉嫌交易毒品和被威脅。

而在調查過程中，接連查出南陽乳業外孫女黃荷娜、練習生韓瑞熙，兩人死性不改，涉嫌在住處和聲色場所多次吸食毒品。

警方已經申請搜索扣押，要驗李善均的毛髮，進一步釐清他是否吸毒，將再傳喚他到案說明。韓媒這時想起，李善均的太太全慧珍今年5月才賣掉江南大樓，中間只有10億韓元的價差，而且僅持有一年，扣稅後根本沒有獲利，如今看來全慧珍似乎已經知道老公闖禍。

韓媒推測，全慧珍以150億韓元拋售江南不動產，可能要為了支付李善均造成的後續違約金。當然也不排除她準備離婚，所以提前預作財產分配整理。

毒品 許光漢 南韓

上一則

「珠江人家」三兄妹失散 學藝傳承粵文化

下一則

陳妍希下樓梯「踩到裙襬」慘摔 跌坐畫面流出

延伸閱讀

韓星李善均涉毒波及許光漢首部韓劇 劇組止血：確定換角

韓星李善均涉毒波及許光漢首部韓劇 劇組止血：確定換角
泰國超美18歲女星談「初戀」 看許光漢就心跳加速

泰國超美18歲女星談「初戀」 看許光漢就心跳加速
李善均被毒販勒索3.5億韓元 害慘老婆「賣房救夫」

李善均被毒販勒索3.5億韓元 害慘老婆「賣房救夫」
「寄生上流」韓星李善均沉溺毒趴 遭藥頭勒索3億韓元

「寄生上流」韓星李善均沉溺毒趴 遭藥頭勒索3億韓元

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22
林青霞教陳漫打乒乓球。（取材小紅書）

林青霞這也行…攬肩扶手教打乒乓球 姿勢很專業

2023-10-20 22:19
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。(取材自微博)

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

2023-10-19 07:30

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個