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釜山影展「異能」抱6獎 柳承龍稱帝 薛仕凌奪男配

記者陳建嘉／綜合報導
柳承龍以「MOVING異能」在釜山影展稱帝。（取材自YouTube）
柳承龍以「MOVING異能」在釜山影展稱帝。（取材自YouTube）

2023年釜山影展亞洲內容暨國際OTT大獎頒獎典禮，台灣男星柯震東驚喜現身用英文頒發最佳男配角獎，得主則是金鐘獎得主薛仕凌，此次以「台灣犯罪故事」的精湛表現獲獎，兩人面帶笑容在台上相擁。

薛仕凌在「台灣犯罪故事」表現傑出，打敗日本演員染谷將太、韓星趙祐鎮以及2PM成員Nichkhun抱走最佳男配角獎，他上台時極為興奮，說非常謝謝評審以及觀眾給予他的肯定，下台前更深深一鞠躬。

薛仕凌以「台灣犯罪故事」奪釜山影展最佳男配角獎。（取材自YouTube）
薛仕凌以「台灣犯罪故事」奪釜山影展最佳男配角獎。（取材自YouTube）

陳姸霏以影集「人選之人－造浪者」與韓團SEVENTEEN成員文俊輝共同獲得年度新星獎。她用韓文自我介紹完之後，立刻感謝釜山影展以及影集「人選之人－造浪者」的劇組團隊，以及家人的支持陪伴，「我之後會繼續努力」。

本屆最大贏家是Disney+韓劇「MOVING異能」共獲得6項大獎，飾演擁有不死之身的硬漢「九龍浦」柳承龍奪下也拿下最佳男主角，讓他開心直呼，「感覺心臟快要爆炸了，今晚大家每一個人都是閃閃發光。『MOVING』最難的戲就是在釜山滿身是血動作戲。很高興今天穿得光鮮亮麗，在這裡領獎」，並說能引發大眾的關心，也是一種超能力，「希望這份奇蹟能夠在每天，都能在大家生活中發生」

影后則是Netflix印度犯罪影集「獨家內幕」卡里什馬坦納（Karishma Tanna）拿下。另外，在「黑暗榮耀」中飾演惡女「朴涎鎮」的林知衍則拿下最佳女配角獎。

林知衍 憑藉「黑暗榮耀」拿下最佳女配角獎。（取材自YouTube）
林知衍 憑藉「黑暗榮耀」拿下最佳女配角獎。（取材自YouTube）

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