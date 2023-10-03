偶像帝國「傑尼斯」改名 賠償完就廢社

東山紀之宣布傑尼斯正式改名。（視頻截圖）

遭到創辦人喜多川強尼性侵 醜聞重創的傑尼斯，日前舉辦改名記者會。社長東山紀之率領井之原快彥等公司高層、律師出席，沉痛宣布開業61年傑尼斯確定廢社，17日以後改名為「SMILE-UP.」。

此名稱源自於2018年傑尼斯發起的公益企畫「Smile Up! Project」，東山紀之和井之原快彥輪流說明，未來傑尼斯旗下藝人將各自成立工作室，東山紀之與經營團隊會另外成立代理經紀公司，和師弟們的工作室採取合約代理的合作模式，新公司名稱則會向粉絲募集。

而前任社長藤島茱莉景子仍持有原公司100%股份，但「SMILE-UP.」之後將專門處理性侵受害者賠償事宜，不會再涉足藝人的經紀和演藝事務。CCO山田將之表示，受害者協會接到478位受害人投訴，當中共 325位要求賠償。公司將於11月開始，陸續開始賠償事宜。等處理完畢後，「SMILE-UP.」也就關門大吉。

偶像帝國「傑尼斯」全面瓦解，記者會現場記者們最好奇的是，傑尼斯有兩組團體名稱中包含「傑尼斯」，未來團名將如何是好？東山紀之坦言目前還沒決定要改成什麼名字，但確定一定會把「傑尼斯」拿掉。

他感嘆這對藝人而言也是非常痛苦的決定，畢竟像「關西傑尼斯（關8）」、「傑尼斯WEST」和未出道的「小傑尼斯」，都已經深植人心。但因為「傑尼斯」就是創辦人喜多川強尼的英文名Johnny延伸而成Johnny's，所以絕對不可能再掛著這個名字繼續演藝活動。

記者會現場日媒踴躍發問，主持人一度怒斥「一家只能問一題」、「還沒輪到你提問」，靠東山紀之和井之原快彥緩頰，場面才不至於失控。

記者會結束後，第一組自立門戶的團體很快就出爐，東京小子以團名TOKIO成立公司，由隊長城島茂擔任社長。V6出身的岡田准一也宣布11月告別舊東家，未來自己開公司打理演藝事業。