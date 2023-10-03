我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

偶像帝國「傑尼斯」改名 賠償完就廢社

記者李姿瑩／綜合報導​
東山紀之宣布傑尼斯正式改名。（視頻截圖）
東山紀之宣布傑尼斯正式改名。（視頻截圖）

遭到創辦人喜多川強尼性侵醜聞重創的傑尼斯，日前舉辦改名記者會。社長東山紀之率領井之原快彥等公司高層、律師出席，沉痛宣布開業61年傑尼斯確定廢社，17日以後改名為「SMILE-UP.」。

此名稱源自於2018年傑尼斯發起的公益企畫「Smile Up! Project」，東山紀之和井之原快彥輪流說明，未來傑尼斯旗下藝人將各自成立工作室，東山紀之與經營團隊會另外成立代理經紀公司，和師弟們的工作室採取合約代理的合作模式，新公司名稱則會向粉絲募集。

而前任社長藤島茱莉景子仍持有原公司100%股份，但「SMILE-UP.」之後將專門處理性侵受害者賠償事宜，不會再涉足藝人的經紀和演藝事務。CCO山田將之表示，受害者協會接到478位受害人投訴，當中共325位要求賠償。公司將於11月開始，陸續開始賠償事宜。等處理完畢後，「SMILE-UP.」也就關門大吉。

偶像帝國「傑尼斯」全面瓦解，記者會現場記者們最好奇的是，傑尼斯有兩組團體名稱中包含「傑尼斯」，未來團名將如何是好？東山紀之坦言目前還沒決定要改成什麼名字，但確定一定會把「傑尼斯」拿掉。

他感嘆這對藝人而言也是非常痛苦的決定，畢竟像「關西傑尼斯（關8）」、「傑尼斯WEST」和未出道的「小傑尼斯」，都已經深植人心。但因為「傑尼斯」就是創辦人喜多川強尼的英文名Johnny延伸而成Johnny's，所以絕對不可能再掛著這個名字繼續演藝活動。

記者會現場日媒踴躍發問，主持人一度怒斥「一家只能問一題」、「還沒輪到你提問」，靠東山紀之和井之原快彥緩頰，場面才不至於失控。

記者會結束後，第一組自立門戶的團體很快就出爐，東京小子以團名TOKIO成立公司，由隊長城島茂擔任社長。V6出身的岡田准一也宣布11月告別舊東家，未來自己開公司打理演藝事業。

性侵 中共

上一則

任影展評審 范冰冰紫金紗造型惹議

下一則

AI複製羅賓威廉斯聲音 女兒怒了：很惡心

延伸閱讀

傑尼斯因性醜聞將關閉 櫻井翔坦言「很衝擊」氣危機處理太慢

傑尼斯因性醜聞將關閉 櫻井翔坦言「很衝擊」氣危機處理太慢
又爆退所潮 岡田准一11/30離開傑尼斯事務所

又爆退所潮 岡田准一11/30離開傑尼斯事務所
確定廢社 61年傑尼斯帝國瓦解 改名「SMILE-UP.」

確定廢社 61年傑尼斯帝國瓦解 改名「SMILE-UP.」
傑尼斯事務所10/2公布營運方向擬徵新名 東山紀之將引退

傑尼斯事務所10/2公布營運方向擬徵新名 東山紀之將引退

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

2023-10-01 15:53
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00
金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎看秀差別待遇？ 迪麗熱巴頂烈日排隊 金智秀專車入場

2023-09-26 22:32

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生