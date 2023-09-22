觀影說劇／恐怖傳說拍電影 「雉岳山怪談」惹怒居民

南韓恐怖電影「雉岳山怪談」改編自分屍懸案，引發當地居民和寺廟強烈抗議。(圖：華映提供)

南韓 恐怖電影「雉岳山怪談」描述五位自行車同好為了上山練車，進入雉岳山卻經歷各種靈異，更陷入一場絕命求生的過程；電影集合尹筠相、李泰煥、金叡園等知名演員演出，由於片名直接引用觀光名勝 雉岳山，引發當地居民和寺廟強烈抗議。

「雉岳山怪談」故事靈感來自一個連環分屍懸案傳說，網路上以「雉岳山18屍塊分屍案事件」為名，傳出一波又一波的謠言，雖然無法確認是否為真實案件，但因詭異且言之鑿鑿的內容，一直是網路的熱搜話題。

傳言指出1980年代，南韓正值政治混亂局勢，雉岳山上發現一名40多歲登山客遺體，遺體被切為18塊，斷面仿若被雷射光束切割般光滑，之後更陸續發現十具遺體，都同樣被切成18塊，以當時的切割技術，根本無法達成。警方認為命案太殘忍，為免引發社會恐慌，所以沒有對外公開，最後成為南韓三大懸案之一。

電影結合當前受歡迎的登山自行車話題，再邀請多位知名演員演出，結果電影上映消息一出，竟引發當地居民和寺廟抗議，認為影響雉岳山觀光名勝形象，希望更改片名及電影中的地名，但電影公司表示因演員李泰煥正在當兵，無法重拍，因而讓協商破局。

面對爭議，導演金善雄強調電影完全是虛構故事，「只是想從大家都知道的地名和傳聞構思一個恐怖作品，完成一個有意思的恐怖片。」主角尹筠相也對於引發爭議相當意外，希望能好好協調，「這之間可能存在了一些誤會，只要看過電影就能明白」。