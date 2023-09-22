我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

觀影說劇／恐怖傳說拍電影 「雉岳山怪談」惹怒居民

記者黃保慧╱綜合報導
南韓恐怖電影「雉岳山怪談」改編自分屍懸案，引發當地居民和寺廟強烈抗議。(圖：華映提供)
南韓恐怖電影「雉岳山怪談」改編自分屍懸案，引發當地居民和寺廟強烈抗議。(圖：華映提供)

南韓恐怖電影「雉岳山怪談」描述五位自行車同好為了上山練車，進入雉岳山卻經歷各種靈異，更陷入一場絕命求生的過程；電影集合尹筠相、李泰煥、金叡園等知名演員演出，由於片名直接引用觀光名勝雉岳山，引發當地居民和寺廟強烈抗議。

「雉岳山怪談」故事靈感來自一個連環分屍懸案傳說，網路上以「雉岳山18屍塊分屍案事件」為名，傳出一波又一波的謠言，雖然無法確認是否為真實案件，但因詭異且言之鑿鑿的內容，一直是網路的熱搜話題。

傳言指出1980年代，南韓正值政治混亂局勢，雉岳山上發現一名40多歲登山客遺體，遺體被切為18塊，斷面仿若被雷射光束切割般光滑，之後更陸續發現十具遺體，都同樣被切成18塊，以當時的切割技術，根本無法達成。警方認為命案太殘忍，為免引發社會恐慌，所以沒有對外公開，最後成為南韓三大懸案之一。

電影結合當前受歡迎的登山自行車話題，再邀請多位知名演員演出，結果電影上映消息一出，竟引發當地居民和寺廟抗議，認為影響雉岳山觀光名勝形象，希望更改片名及電影中的地名，但電影公司表示因演員李泰煥正在當兵，無法重拍，因而讓協商破局。

面對爭議，導演金善雄強調電影完全是虛構故事，「只是想從大家都知道的地名和傳聞構思一個恐怖作品，完成一個有意思的恐怖片。」主角尹筠相也對於引發爭議相當意外，希望能好好協調，「這之間可能存在了一些誤會，只要看過電影就能明白」。

南韓 觀光 名勝

上一則

懶理么兒父傳聞 張柏芝絕美亮相米蘭

下一則

昔日榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝

延伸閱讀

呂良偉又演「上海灘」？過度消費「丁力」… 網喊：受夠了

呂良偉又演「上海灘」？過度消費「丁力」… 網喊：受夠了
南韓拚重啟中日韓峰會 駐日大使：中半導體廠遲早超越韓企在中製造

南韓拚重啟中日韓峰會 駐日大使：中半導體廠遲早超越韓企在中製造
太驚悚 改編韓國真實3大分屍懸案 當地居民強烈抗議

太驚悚 改編韓國真實3大分屍懸案 當地居民強烈抗議
南韓教師接連輕生 國會修法保障教師權

南韓教師接連輕生 國會修法保障教師權

熱門新聞

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00
鄧超與孫儷這對夫妻因捐款問題被罵上熱搜。（取材自微博）

最摳明星夫婦？ 捐20萬助貧生 鄧超、孫儷被罵上熱搜

2023-09-16 09:00
張曼玉是許多人心目中的女神。（新華社資料照片）

張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

2023-09-18 21:33
好久不見的元彪明顯發福不少。(取材自微博)

一代功夫巨星元彪發福了 網：精神抖擻勝成龍、洪金寶

2023-09-18 08:00

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...