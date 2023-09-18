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韓星劉亞仁被控滅證、在美逼人吸毒 韓檢再次聲請羈押

娛樂新聞組／綜合18日電
南韓知名影星劉亞仁因涉毒，名聲一落千丈。(路透資料照片)
南韓知名影星劉亞仁因涉毒，名聲一落千丈。(路透資料照片)

台北中央社報導，南韓演員劉亞仁因涉嫌吸毒遭檢方調查，檢方今天表示，劉亞仁不僅在南韓國內外非法用藥，還在接受調查過程中涉嫌湮滅證據、幫助相關嫌疑人逃往海外，因此向法院聲請羈押劉亞仁。

首爾中央地方檢察署今天以違反毒品管理法、教唆湮滅證據、協助嫌犯逃跑等罪嫌，向法院聲請羈押劉亞仁及其崔姓友人。韓國警方今年5月調查期間也曾向法院聲請拘捕令，但遭法院以難以認定嫌犯可能逃亡的理由駁回。

當時劉亞仁因涉嫌違法使用俗稱「牛奶針」的麻醉劑異丙酚遭警方調查，經毛髮、尿液檢測後驗出大麻、K他命、古柯鹼、鎮靜安眠藥物佐沛眠（Zolpidem）以及導眠靜（Midazolam）與三氮二氮平（alprazolam，俗名蝴蝶片）兩種精神藥物，依違反毒品管理法移送檢方偵辦。

檢方說明，劉亞仁違法使用醫療管制藥品，或以他人名義違法取得精神藥物的慣犯，且與崔姓友人甚至會在海外旅遊期間用藥；而他在受調期間透過與共犯及周遭人士聯絡共享調查狀況等情報，涉嫌湮滅證據，並協助共犯逃至海外，以勸誘、脅迫等方式造成翻供等妨害司法程序的行為。

根據檢方調查，劉亞仁涉嫌自2020年起在首爾市內醫院以美容為由接受約200次睡眠麻醉，購入、使用價值約5億韓元（約40萬7500美元）的異丙酚；數十次以他人名義違法取得約1000錠安眠藥；今年1月與崔姓友人等四人在美國吸食古柯鹼、大麻等毒品。

據韓聯社報導，劉亞仁還涉嫌在美國強迫他人吸食大麻。

大麻 毒品 南韓

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