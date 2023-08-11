福原愛被爆陪飯局 「哭著求賺錢」討好娛樂圈大佬

日本桌球天后福原愛，被爆為了付房貸，特意接近娛樂圈高層，甚至不惜流淚懇求對方。（取材自X平台）

日本 桌球天后福原愛 和江宏傑離婚大戰持續進行，近日她被日媒「週刊女性」爆料離婚前買了78坪的豪宅，去年又買下45坪的頂級高樓公寓，總共貸款 約日幣3.5億（約241萬美元），而她負面新聞不斷，也影響到工作，為了付房貸，她特意接近電視台和娛樂圈的高層，靠著陪吃飯和甜言蜜語爭取收入，甚至不惜流淚懇求對方。

「週刊女性」指出，福原愛離婚前就購入260坪的豪宅，貸款了近日幣2億，去年10月又大手筆貸款日幣1.5億，買下頂樓帶有寬賞陽台的公寓，為了支付生活開銷，她努力賺取生活費，然而江宏傑在東京開的記者會，讓她再度陷入爭議，工作也不保。

娛樂圈人士透露福原愛的體育評論員工作已經沒有了，所以她轉往娛樂圈，接近電視台、廣告相關人員，以及娛樂界的高層，陪對方吃飯，有時候甜言蜜語，有時候流淚懇求，不擇手段地接近，而日本人對於從小看到大的「愛醬」都不陌生，看到她哭泣拜託，就會想伸出援手。

有傳言指她也考慮移居國外，業內人士透露：「最有可能的是中國，福原愛在中國的人氣非常高，她在中國一定比在日本更舒適，她已經很少在經營日本的IG帳號，但她常常在微博上用中文發文，追蹤人數比木村拓哉或者山下智久超出2倍以上，而且她在中國也和一位大企業老闆關係很好，這讓她更有信心。」此外，中國沒有海牙公約，也是她考慮的因素之一。