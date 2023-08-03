我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

BLACKPINK Jisoo認愛 甜戀安普賢

​​娛樂新聞組／綜合報導​
BLACK PINK成員Jisoo爆出與韓劇男神安普賢熱戀。（取材自Instagram）
BLACK PINK成員Jisoo爆出與韓劇男神安普賢熱戀。（取材自Instagram）

南韓「Dispatch」D社爆料，BLACK PINK成員Jisoo與大他七歲的「梨泰院class」、「軍檢察官多伯曼」韓劇男神安普賢熱戀，Jisoo透過經紀公司YG回應「因為是開始的階段所以小心翼翼，有好感，正在慢慢了解」，安普賢據悉知道Jisoo的立場後尊重對方意見，也承認了愛情的開始。

BLACK PINK成員Jisoo爆出與韓劇男神安普賢熱戀。（取材自Instag...
BLACK PINK成員Jisoo爆出與韓劇男神安普賢熱戀。（取材自Instagram）

消息指出，Jisoo在南韓的時間不多，多半隨著團體在全世界巡迴。由於28歲Jisoo是出了名的宅女，只要一回南韓也多半待在家裡，所以約會場地都在龍山的家，安普賢會親自開車去，只要Jisoo結束演唱會，兩人就會約會。

「Dispatch」貼出多張熱戀約會照，指出Jisoo雖然這一年來展開全球巡演，待在南韓龍山家中的時間有限，不過從5月開始，安普賢不時會帶著料理去Jisoo家約會，7月時，安普賢還忙著拍攝「今生也請多多指教」，仍會抽空去Jisoo的龍山家約會，安普賢更會親自開車去，只要Jisoo結束演唱會回到南韓時，兩人就會約會。

兩人的共同友人並表示「Jisoo是世界知名的女團成員，受到高度關注的狀況下，約會場地自然會受到限制」，而兩人對於表演、歌唱以及時尚的興趣都很接近，「兩人互相照顧對方，持續熱戀中」。

BLACK PINK成員Jisoo爆出與韓劇男神安普賢熱戀。（取材自Instag...
BLACK PINK成員Jisoo爆出與韓劇男神安普賢熱戀。（取材自Instagram）

南韓 韓劇 檢察官

上一則

幫郭碧婷撐傘、抱孩子… 向佐被酸作秀

下一則

茱蒂丹契驚傳幾乎失明 熱愛演戲不退休

延伸閱讀

不敵中國…南韓3大電動車電池廠全球市占下滑

不敵中國…南韓3大電動車電池廠全球市占下滑
BLACKPINK首位認愛成員 Jisoo與「梨泰院」反派男星戀愛中

BLACKPINK首位認愛成員 Jisoo與「梨泰院」反派男星戀愛中
人氣男團演唱會圍鋼板裝尖刺 粉絲：我們不是喪屍

人氣男團演唱會圍鋼板裝尖刺 粉絲：我們不是喪屍
最愛買精品的南韓人不排隊搶購了 業界點出這項關鍵因素

最愛買精品的南韓人不排隊搶購了 業界點出這項關鍵因素

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成