BLACKPINK Jisoo認愛 甜戀安普賢

BLACK PINK成員Jisoo爆出與韓劇男神安普賢熱戀。（取材自Instagram）

南韓 「Dispatch」D社爆料，BLACK PINK成員Jisoo與大他七歲的「梨泰院class」、「軍檢察官 多伯曼」韓劇 男神安普賢熱戀，Jisoo透過經紀公司YG回應「因為是開始的階段所以小心翼翼，有好感，正在慢慢了解」，安普賢據悉知道Jisoo的立場後尊重對方意見，也承認了愛情的開始。

BLACK PINK成員Jisoo爆出與韓劇男神安普賢熱戀。（取材自Instagram）

消息指出，Jisoo在南韓的時間不多，多半隨著團體在全世界巡迴。由於28歲Jisoo是出了名的宅女，只要一回南韓也多半待在家裡，所以約會場地都在龍山的家，安普賢會親自開車去，只要Jisoo結束演唱會，兩人就會約會。

「Dispatch」貼出多張熱戀約會照，指出Jisoo雖然這一年來展開全球巡演，待在南韓龍山家中的時間有限，不過從5月開始，安普賢不時會帶著料理去Jisoo家約會，7月時，安普賢還忙著拍攝「今生也請多多指教」，仍會抽空去Jisoo的龍山家約會，安普賢更會親自開車去，只要Jisoo結束演唱會回到南韓時，兩人就會約會。