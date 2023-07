韓女團「兩岸立場」再掀波 台成員舒華：想當自由的風

南韓女團(G)I-DLE台灣成員舒華。(取材自舒華Instagram)

南韓 人氣女團(G)I-DLE在全球各地享有高人氣,團體前陣子才剛到台灣開演唱會,台灣成員舒華回到家鄉開唱興奮不已,還直誇台灣Neverland(粉絲名)讓她很有面子,與成員們一起度過愉快的時光。不過前幾日中國大陸籍成員雨琦在訪談中的發言卻意外將舒華推上輿論的封口浪尖,不少中國網友紛紛點名要她表態,連日砲轟下舒華打破沉默洩露心聲,一句:「想變成自由的風」讓粉絲十分心疼。

(G)I-DLE中國成員雨琦與泰國 成員Minnie日前現身中國綜藝節目「奔跑吧」,主持人問雨琦「想對中國的奶味藍(粉絲名稱)說點什麼」時,她回答即將前往台灣及香港 ,屆時會準備很多驚喜。此時的後製字幕上將台灣及香港前面都加了中國,不過雨琦在回答時並未添加中國二字。也正是因為這樣,讓許多網友都解讀她自然而然將台灣跟香港也列入中國的一部分。

南韓女團(G)I-DLE中國成員雨琦日前的發言引起「兩岸立場」風波。(取材自YouTube)

這段訪談曝光後立刻在中台兩地引起熱議,Dcard上許多網友都指責雨琦不尊重隊友舒華的處境,加上中國網友也紛紛點名要台灣成員舒華表態,一時之間舒華很難做人。在沉寂幾天之後,舒華昨天(20日)於個人Instagram分享自己到畫室畫畫的側拍照,並寫下:「等待一些吵鬧的流逝,也等待一些安靜的時光。人與人不需太複雜,何須複雜?雖然不知什麼時候可以變成真正自由的風。網路世界、現實世界,還是好好待在自己的世界吧!管他的,怎麼舒服怎麼來。」

這段話疑似是在回應最近的紛紛擾擾,對此粉絲也心疼表示:「舒華都有在看評論」「雨琦這樣已經不是第一次了,之前不只一次問舒華:Where are you from? 還好舒華反應快」「舒華加油,不管怎麼樣我都會支持你的。」