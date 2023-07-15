我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

宮崎駿新作神祕上映 才知木村拓哉配音

記者蘇詠智／綜合報導
宮崎駿新片「你想活出怎樣的人生」在日本上映，影迷拿手機拍下海報畫面。(路透)
宮崎駿新片「你想活出怎樣的人生」在日本上映，影迷拿手機拍下海報畫面。(路透)

82歲動畫大師宮崎駿的超神祕新片「你想活出怎樣的人生」，終於在日本各地上映，片子不但推出前沒有宣傳、沒有預告、連劇照也不發，就只有一張鳥類圖案為主的海報，他堅持觀眾想要知道內容、非得進戲院不可，就連米津玄師演唱主題曲「地球儀」、木村拓哉參與配音，都是在戲院放映後才公開。

宮崎駿身為日本動畫最負盛名的大師，一舉一動都備受矚目，早在10年前「風起」上映前已說過要退休、不再拍動畫長片，但幾年後就撤銷退休宣言，投入「你想活出怎樣的人生」拍攝，各方都好奇是什麼樣的故事能讓他重出江湖？他透露該片取材自吉野源三郎的同名小說，曾讓他在閱讀之後非常感動，但動畫版和原作有很大的不同，將書中喪父小男孩的成長故事加入了很多他本人原創的奇幻內容。

18歲青春男星山時聰真為主角獻聲，曾在宮崎駿動畫「霍爾的移動城堡」為男主角聲音演出的木村拓哉，闊別多年再度友情助陣，擔任主角的父親一角，其他配音卡司還包括柴崎幸、木村佳乃、大竹忍、菅田將暉、竹下景子、小林薰等，陣容堅強。米津玄師則表示收到很厚的分鏡，幫助主題曲創作，而他從小就看宮崎駿的電影長大，很感謝對方到現在還在製作電影。

日本各地的影迷，也在戲院門口等著進場觀賞大師的神祕之作，甚至有人拿出手機對著海報拍照，該片也成了推特上最熱門的關鍵字，再度證明宮崎駿對日本觀眾的強大魅力。

日本 退休 推特

上一則

員工怨「把我們當狗」 侯昌明深感受傷

下一則

否認性侵指控 凱文史貝西自稱大情聖

延伸閱讀

宮崎駿超神秘新作日本無宣傳就上映 木村拓哉驚喜助陣

宮崎駿超神秘新作日本無宣傳就上映 木村拓哉驚喜助陣
傑尼斯醜聞持續發酵 木村拓哉到手的代言沒了

傑尼斯醜聞持續發酵 木村拓哉到手的代言沒了
工藤靜香赴台宣傳 53歲仍滿滿少女感

工藤靜香赴台宣傳 53歲仍滿滿少女感
木村拓哉新戲完結「出意外」 韓男神新劇關鍵人物現身

木村拓哉新戲完結「出意外」 韓男神新劇關鍵人物現身

熱門新聞

馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58
珍妮佛嘉納將要再度扮演「幻影殺手」。圖／摘自imdb

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

2023-07-08 13:44
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪