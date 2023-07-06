工藤靜香赴台宣傳 53歲仍滿滿少女感

工藤靜香赴台宣傳，十分親民。（記者沈昱嘉／攝影）

53歲的日本 藝人工藤靜香9月將在台灣開唱，近日赴台宣傳，她今年唯一一場海外演出就獻給台灣，問及原因，她在記者會上透露之前去某個亞洲國家，逛街時遇到五、六位粉絲要求合照，她發現全部都是台灣人，「怎麼會這麼巧」，覺得跟台灣特別有緣，也促成此次演唱會。

工藤靜香雖年過半百，但一舉一動充滿少女感，她甜笑向媒體打招呼：「感謝各位在這麼炎熱的天氣下參加我的記者會，從機場開始就收到各位非常溫暖的歡迎，真的很開心。」嘴甜說可以受到如此強烈的歡迎來到台灣，「是我感到最幸福的一件事情。」她來台相當親民，不但幫粉絲簽名、合照，記者會上還配合媒體要求，半蹲30秒和翻糖蛋糕合照。

她上次公開赴台是2019年陪女兒木村光希來工作，提到此事她記憶猶新，笑說：「我當時以經紀人的身分來，雖然我是工作人員，但還是有很多粉絲衝過來，讓保安很忙碌，不知道要顧哪邊。」

問她有什麼保養祕訣，她害羞直笑：「其實我已經變很多了，我可以看起來這麼漂亮，就是托燈光的福，才能拍得這麼漂亮。」並透露均衡飲食是養身的不二法門，「雖然有時我甜食也吃很多、吃到超飽的，不過我用餐之前會吃蔬菜 跟水果，也很喜歡吃肉，都要保持平衡。」

是否常運動？她一口否認：「我不喜歡運動，衝浪也是兩年才去一次，而且每次去玩都會全身痠痛。」她和老公木村拓哉都非常愛狗，家中養了三隻，「說到健康，我有個祕訣就是帶狗去散步，我走得非常快，如果有路人發現『咦是工藤靜香』，我的速度快到連路人都攔不住。」

被問到私下有無來過台灣玩，她說沒有，但牢記台灣的牛軋糖，「有個台灣粉絲每次去東京聽我的演唱會時，一定會帶牛軋糖給我，有很多口味，我非常喜歡，這次一定要買很多回去。」