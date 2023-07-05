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BP成員Jennie「只遮住兩點」大尺度劇照流出 網友傻眼

記者陳建嘉／即時報導
Jennie(左)與莉莉蘿絲戴普合作「偶像漩渦」有大尺度照片。(取材自微博)
Jennie(左)與莉莉蘿絲戴普合作「偶像漩渦」有大尺度照片。(取材自微博)

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie演出美劇「偶像漩渦」(The Idol)，不僅由「高校十八禁」導演山姆李文森執導，主角更找來強尼戴普女兒莉莉蘿絲（Lily Rose Depp）、知名歌手威肯（The Weeknd）共同主演，還在坎城影展首映，原先氣勢大好，無奈上檔後評價不佳，更因此從原本6集砍為5集，近期，在社群平台上瘋傳一張Jennie和演員莉莉蘿絲的超辣合照，照片中Jennie「只遮2點」的穿著也讓網友看傻眼，但該張照片應是劇照，只是最後戲劇未使用該張。

在這張照片中，只見Jennie穿著一件粉紅蕾絲連身表演裝，其中在前胸的布料極薄，近乎激凸，讓網友的反應展現兩極化，有網友稱讚很美，只是多數網友則認為實在太裸露。

不過Jennie的表現獲得讚賞，「富比世」更盛讚她可能獲得艾美獎，只是Jennie雖在歌唱、表演都表現不俗，但這次在戲劇上演出尺度太大，仍讓一些粉絲難以接受，其中她在首集與2名男舞者跳起親密熱舞，第2集還與威肯有不少大尺度的對話，隨後戲分大減，雖在完結篇有極為動人的失落潰堤演出，也無法為該劇增色太多。

Jennie在「偶像漩渦」的表現受到肯定，但整體戲劇依舊表現不彰。(取材自推特)
Jennie在「偶像漩渦」的表現受到肯定，但整體戲劇依舊表現不彰。(取材自推特)

坎城影展 艾美獎 富比世

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