BP成員Jennie「只遮住兩點」大尺度劇照流出 網友傻眼

Jennie(左)與莉莉蘿絲戴普合作「偶像漩渦」有大尺度照片。(取材自微博)

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie演出美劇「偶像漩渦」(The Idol)，不僅由「高校十八禁」導演山姆李文森執導，主角更找來強尼戴普女兒莉莉蘿絲（Lily Rose Depp）、知名歌手威肯（The Weeknd）共同主演，還在坎城影展 首映，原先氣勢大好，無奈上檔後評價不佳，更因此從原本6集砍為5集，近期，在社群平台上瘋傳一張Jennie和演員莉莉蘿絲的超辣合照，照片中Jennie「只遮2點」的穿著也讓網友看傻眼，但該張照片應是劇照，只是最後戲劇未使用該張。

在這張照片中，只見Jennie穿著一件粉紅蕾絲連身表演裝，其中在前胸的布料極薄，近乎激凸，讓網友的反應展現兩極化，有網友稱讚很美，只是多數網友則認為實在太裸露。