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金泰希演主婦 揭被粗暴對待 認了用「嬸味」手機殼

記者梅衍儂／綜合報導
「有院子的家」由金泰希（左）和林知衍合作演出。（圖：愛奇藝國際站提供）
「有院子的家」由金泰希（左）和林知衍合作演出。（圖：愛奇藝國際站提供）

驚悚懸疑韓劇「有院子的家」近日將播出，女神金泰希相隔3年再次演出戲劇作品，飾演因聞到家裡飄出屍臭味導致精神錯亂的全職家庭主婦，和以「黑暗榮耀」惡女角色在暴紅的林知衍合作，讓觀眾萬分期待。

「有院子的家」改編自南韓作家暨電影導演金真英之同名作品，故事敘述金泰希飾演的珠蘭過著讓人羨慕的生活，但在看似幸福的婚姻背後其實充滿著猜忌，在聞到院子的屍體味後，珠蘭對丈夫產生更多的懷疑；林智妍飾演的尚恩是一個遭受長期家暴，想盡一切辦法脫離苦境，而她的存在也讓珠蘭產生困惑。

兩人因院子裡的屍體遇見彼此，看似背道而馳的兩人，決定找回自己原來的模樣。

金泰希日前上節目宣傳，提到之前演出的代表作「天國的階梯」有被男配角申鉉濬賞巴掌的鏡頭，她忍不住「裝委屈」表示：「在這次的作品中有人比申鉉濬對我更粗暴，那就是金盛吳（該劇男主角）！」嚇得金盛吳直呼自己才沒有打過金泰希，金泰希用手指摸著自己的頭髮說：「但他抓了我的頭髮。」

金泰希還在節目上為網友解惑，她在2020年拍的冰淇淋廣告花絮中，被發現用的竟是一款廣受媽媽們愛用的皮套式手機殼，金泰希很少公開私生活或上節目通告，因此被網友討論了3年，她近日才親自證實：「一旦喜歡上了就不會換其他款了。」透露自己到現在都還在使用「大嬸愛用款」手機殼；金泰希表示這様手機殼裡就可放進身份證、駕照、信用卡等物品，出門時只要帶手機就好了根本不需要帶錢包。

林知衍5月被任命爲「毒品犯罪預防宣傳大使」，未來2年參與警察治安和毒品犯罪預防宣傳活動，林知衍表示：「身為名譽警察，我將承擔責任、履行使命，並且積極參與活動。

手機 警察 毒品

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