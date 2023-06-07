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疑點重重…廣末涼子被爆出軌急否認 公司聲明竟不同調

記者梅衍儂／即時報導
廣末涼子身陷不倫戀風暴。（取材自推特）
廣末涼子身陷不倫戀風暴。（取材自推特）

42歲日本女星廣末涼子被日媒「週刊文春」爆出疑似出軌米其林一星名廚鳥羽周作，而鳥羽也有家庭，兩人疑似「雙不倫」引發外界譁然。廣末涼子的經紀公司7日發出道歉聲明，詭異的是聲明中並未否認報導內容，而是「公司已對廣末涼子提出嚴厲警告」。

根據「週刊文春」報導，廣末涼子上月16日前往鳥羽周作經營的餐廳，男方晚上10時出現，2人互動親密。本月3日周刊再度直擊廣末涼子和鳥羽周作在飯店密會，她晚上9時半辦理入住，接著他也住進該飯店，廣末涼子隔天凌晨3時拉著大行李箱離開，鳥羽周作則與另一名男子於早上9時半退房，他的朋友爆料，指為了掩人耳目，鳥羽周作每次和廣末涼子約會都會帶著男同事掩人耳目。

對於不倫戀傳聞，廣末涼子激動對週刊文春表示：「沒有，絕對沒有，我有3個孩子，絕對沒有！」並反問：「這是哪裡來的消息？這不是事實，這很失禮，我是政治家嗎？我是公務員嗎？我沒有隱私嗎？」而鳥羽周作也否認與廣末涼子有不倫。

然而她的經紀公司卻罕見地沒有和她同調否認，而是以「嚴厲警告」作為公司立場：「對於廣末涼子的在周刊的相關報導一事，我們誠摯道歉，對大家帶來困擾非常抱歉，這是藝人私事，我們交給本人處理，但對於這次報導，我們對本人提出嚴厲警告，要求她負起責任，給大家添麻煩了，我們深表歉意。」

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