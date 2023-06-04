我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

宋仲基孩子準備出生「要努力賺錢」李星民「財閥家2」篡位當主角

記者陳慧貞／即時報導
宋仲基（左）重生為順洋集團的小孫子，與爺爺李星民過招對決。(圖:東森提供)
宋仲基（左）重生為順洋集團的小孫子，與爺爺李星民過招對決。(圖:東森提供)

37歲韓星宋仲基藉「財閥家的小兒子」再創事業高峰，今年更升格人夫與爸爸，與新婚妻凱蒂將迎來第一個孩子，宋仲基日前受訪表示，成為一名父親是他人生中最重要的事，坦言既興奮又擔憂，「因為我即將要有小孩，要成為一個爸爸了，接下來還要更努力工作賺錢呢。」，現階段他除了以家庭優先，也期望在事業上有更多突破。

「財閥家的小兒子」由宋仲基、李星民主演，在南韓創下了26.9的超高收視率，飾演爺爺的李星民也因此角色獲得了百想視帝。

宋仲基在「財閥家的小兒子」中飾演「尹炫優」，為老闆一家做牛做馬，最後竟遭殺害。(...
宋仲基在「財閥家的小兒子」中飾演「尹炫優」，為老闆一家做牛做馬，最後竟遭殺害。(圖:東森提供)

54歲李星民看似風光其實歷經考驗，早在20年前還是黃晸珉、宋康昊片中的無名臨演，劇場出身的他一心追夢，好不容易拿到電影「馬拉松」配角角色，畫面全被剪光，但他不氣餒客串無數角色，終於成為觀眾熟悉的「綠葉」。而後李星民以「未生」中的吳科長走入觀眾的心，透過電影「北風」橫掃國際影展，今年不負眾望以「財閥家的小兒子」中的「陳會長」成為新科百想視帝，他感謝電視台、劇組人員及「真正的主角」宋仲基，也不忘告白妻女「我愛你，爸爸很幸福，還有謝謝我老婆」。

目前，「財閥家的小兒子」製作方正在討論製作第二季，而第二季的內容將拍爺爺的前傳，即順洋集團會長「陳養喆」的過去史，第一季導演和編劇陣容很可能被換掉。

宋仲基 電影 導演

上一則

摯友進加護病房 女星登小巨蛋崩潰

下一則

「一舞傾城」被批低俗 王晶回嗆李婉華「TVB屎戲之王」

延伸閱讀

宋仲基大聊「爸爸經」全程英文受訪 想合作梁朝偉

宋仲基大聊「爸爸經」全程英文受訪 想合作梁朝偉
8度闖坎城 宋康昊「蜘蛛窩」獲鼓掌12分鐘

8度闖坎城 宋康昊「蜘蛛窩」獲鼓掌12分鐘
李奧納多身旁美女曝光 竟是韓劇「浪漫速成班」女兒

李奧納多身旁美女曝光 竟是韓劇「浪漫速成班」女兒
宋仲基未攜孕妻出席坎城影展 理由是「不適合胎教」

宋仲基未攜孕妻出席坎城影展 理由是「不適合胎教」

熱門新聞

迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
李連杰近來樣貌再度引發熱議。（取材自微博）

怎麼了？60歲李連杰暴瘦代言 「斷崖式衰老」惹網心疼

2023-05-30 23:14
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
何超蓮身穿超低胸小背心，展現性感。(取材自微博)

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

2023-05-28 09:10

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機