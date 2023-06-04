宋仲基孩子準備出生「要努力賺錢」李星民「財閥家2」篡位當主角
37歲韓星宋仲基藉「財閥家的小兒子」再創事業高峰，今年更升格人夫與爸爸，與新婚妻凱蒂將迎來第一個孩子，宋仲基日前受訪表示，成為一名父親是他人生中最重要的事，坦言既興奮又擔憂，「因為我即將要有小孩，要成為一個爸爸了，接下來還要更努力工作賺錢呢。」，現階段他除了以家庭優先，也期望在事業上有更多突破。
「財閥家的小兒子」由宋仲基、李星民主演，在南韓創下了26.9的超高收視率，飾演爺爺的李星民也因此角色獲得了百想視帝。
54歲李星民看似風光其實歷經考驗，早在20年前還是黃晸珉、宋康昊片中的無名臨演，劇場出身的他一心追夢，好不容易拿到電影「馬拉松」配角角色，畫面全被剪光，但他不氣餒客串無數角色，終於成為觀眾熟悉的「綠葉」。而後李星民以「未生」中的吳科長走入觀眾的心，透過電影「北風」橫掃國際影展，今年不負眾望以「財閥家的小兒子」中的「陳會長」成為新科百想視帝，他感謝電視台、劇組人員及「真正的主角」宋仲基，也不忘告白妻女「我愛你，爸爸很幸福，還有謝謝我老婆」。
目前，「財閥家的小兒子」製作方正在討論製作第二季，而第二季的內容將拍爺爺的前傳，即順洋集團會長「陳養喆」的過去史，第一季導演和編劇陣容很可能被換掉。
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