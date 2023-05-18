合作破局 韓韶禧、宋慧喬情誼不變

宋慧喬、韓韶禧兩大女神合作破局。（取材自Instagram）

南韓 女星韓韶禧在出道前有「小宋慧喬 」、「蔚山宋慧喬」的稱號，她也把宋慧喬視為偶像，前段時間有消息傳出兩人將合作新劇「自白的代價」，網友戲稱她是追星界的楷模，從迷妹一躍成為搭檔。

合作消息曝光後，韓韶禧頻繁在Instagram上與宋慧喬互動、示愛，似在為兩人的合作做準備，沒想到日前卻傳出「神顏CP」要破局了，據南韓媒體「News1」報導，宋慧喬與韓韶禧經過長時間的討論評估後，決定不出演該作品。

報導指出，宋慧喬與韓韶禧在過程中，和製作方進行了各種討論，最終因為分歧決定不出演，而原定擔任導演 的沈娜妍也將退出。

宋慧喬、韓韶禧兩大女神合作破局。（取材自Instagram）

宋慧喬與韓韶禧此次合作雖然泡湯，但私下情誼依舊不變，宋慧喬日前曬出新拍攝的代言廣告片，韓韶禧依舊現身留言「（妳）還是我的」，宋慧喬隨後回覆「呵呵呵……」，並附上了愛心符號，展現了兩人不變的友誼，也逗樂廣大粉絲。

宋慧喬在「黑暗榮耀」取得成功之後，攜手韓韶禧投入新作「自白的代價」，這是一部懸疑驚悚劇，以一樁血腥謀殺案為背景展開故事，劇中宋慧喬飾演美術老師「安潤秀」，原本懷抱夢想，卻捲入一場顛覆人生的意外，韓韶禧飾演神祕女子「毛恩」，反社會人格的她只對潤秀釋出善意。