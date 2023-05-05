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「小美人魚」韓配音找NewJeans成員惹議 網批：災難

記者陳建嘉／即時報導
NewJeans成員Danielle外型亮眼、英文能力佳。(取材自Instagram)
NewJeans成員Danielle外型亮眼、英文能力佳。(取材自Instagram)

迪士尼最新電影「小美人魚」（Little Mermaid）即將上映，隨著電影伴之而來的選角爭議，近期又證實女主角「愛麗兒」（Ariel）的南韓版配音找來南韓女團NewJeans的Danielle為愛麗兒配音，由於其他角色都是專業配音員，女主角卻是出道不到一年的當紅女團偶像，讓網友直嗆「整部電影都是災難！」

除了原本英文配音之外，不同國家皆找了不同藝人參與配音，日前南韓迪士尼官方Instagram，釋出了一個剪影，內容是要大家猜猜看韓版配音員將會由誰來擔任，但因為兩搓包包頭太明顯，粉絲們立刻猜出來這是NewJeans的Danielle招牌造型。南韓迪士尼也公布其他配音員是演員鄭尚勳及鄭英珠。

南韓版「小美人魚」配音找來NewJeans成員Danielle，引發熱議。(取材...
南韓版「小美人魚」配音找來NewJeans成員Danielle，引發熱議。(取材自Instagram)

Danielle長相甜美，再加上同時擁有南韓、澳洲身分，韓文與英文都非常流利，找來她為愛麗兒配音，也將演唱經典主題曲「Part of Your World」，雖是看中她的語言能力以及人氣，但卻遭到南韓網友批評，認為她還沒有配音經驗，初次配音就挑大梁，不見得是好事。

NewJeans成員Danielle外型亮眼、英文能力佳。(取材自Instagr...
NewJeans成員Danielle外型亮眼、英文能力佳。(取材自Instagram)

也有網民認為其他配音員太過專業，再加上「小美人魚」非常重視聲音，如果Danielle表現不好，會顯得特別明顯，「Danielle聲音很好聽，但我覺得找專業配音員比較適當」、「我覺得錯不在Danielle，問題在片商跟經紀公司」、「整部電影都是災難！」

南韓 電影 迪士尼

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