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產後首現身 孫藝真愛相隨玄彬 攜5月萌兒飛日本

娛樂新聞組╱綜合報導
玄彬和孫藝真2022年3月舉辦世紀婚禮。(取材自Instagram)
玄彬和孫藝真2022年3月舉辦世紀婚禮。(取材自Instagram)

韓星玄彬和孫藝真這對銀色夫妻去年12月迎來兒子誕生，一家三甜甜蜜蜜，前陣子卻爆出兩人離婚傳言。近日玄彬到日本出席代言活動，孫藝真被日本粉絲目擊到愛相隨，不僅如此，兩人還帶兒子一起到日本工作兼遊玩，一家人幸福模樣讓流言不攻自破。

玄彬和孫藝真因合作韓劇「愛的迫降」互生情愫，去年3月舉辦世紀婚禮，讓喜歡兩人的CP粉絲超級開心，男神與女神的結合可說是童話成真。去年12月27日兒子出生，孫藝真生產至今未在公開場合露面，也沒有接下工作，僅在結婚一周年時，在社群上曬出結婚時的婚紗照放閃。

前陣子網路瘋傳玄彬和孫藝真感情生變，不過這次玄彬到日本工作，孫藝真也愛相隨，有日本網友巧遇兩人一起逛街，偷偷拍下背影送上祝福，這也是孫藝真產後首次露臉；她穿著白色長褲和短版上衣，身材恢復得相當不錯，身旁的玄彬也穿白色西裝、黑色長褲，夫妻倆情侶look十分相襯。

玄彬(左)到日本工作，孫藝真愛相隨。(取材自推特)
玄彬(左)到日本工作，孫藝真愛相隨。(取材自推特)

網友指玄彬和孫藝真一家三口同行，雖然兩人的背影照中沒有看到兒子，不過據傳兒子來日本是由工作人員推著走入VIP通道，提前進入候機廳之中。

此外，韓國OBS電視台節目「獨特的演藝新聞」近日盤點娛樂記者眼中最甜的演藝圈夫妻，玄彬和孫藝真排名第一，記者透露，夫妻倆諸多細節都讓人甜到尖叫。而一向忙於事業的孫藝真，婚後開始對家政產生興趣，「據說Instagram上那些家常料理全是她本人做的」。

據說Instagram上這些家常料理全是孫藝真本人做的。(取材自Instagra...
據說Instagram上這些家常料理全是孫藝真本人做的。(取材自Instagram)

日本 社群 韓劇

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