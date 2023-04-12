連好友都勸分手…李昇基婚後護妻 開幹記者曝驚人內幕

李多寅(左)開心嫁給李昇基。（取材自Instagram）

韓星李昇基上周五和演員李多寅步入禮堂，身為演藝圈的「皇太子」加上超好人緣，李昇基的婚禮眾所矚目，而最多人熱議的是李多寅家庭背景與李昇基的懸殊，她繼父涉嫌詐欺 ，疑捲走鉅款。對此，李昇基再也不忍了，於昨（12）發聲，點名韓記者名字，要對方當面講清楚。

李昇基和李多寅交往以來，就被粉絲、身邊親友不斷勸說分手，因為李多寅的生父曾涉入詐欺、傷害等案件，母親甄美里再嫁後，丈夫又因炒股等非法手段獲取鉅款，成為經濟罪犯鬧上新聞版面。即使大部分的人都反對兩人戀情，但李昇基愛得義無反顧，三番兩次在IG發聲請大家支持他的決定。兩人上周完婚，但反對聲音還是不斷，李昇基這次動作更大，直接點名南韓 記者名字，他甚至揭露會有對李多寅父親的負面報導，都是前經紀公司Hook的操作手法。

李昇基在Instagram發長文表示：「我的妻子不能選擇父母，怎麼能因為父母的問題就跟她分手呢？」並說就連他身邊的超級好友都勸他分手，還要他考慮下自己的形象，讓他心中十分沉重，「從我們的戀愛曝光到結婚，甚至到現在婚後的第5天，我都因為各種諷刺嘲笑的新聞而煎熬。」