連好友都勸分手…李昇基婚後護妻 開幹記者曝驚人內幕
韓星李昇基上周五和演員李多寅步入禮堂，身為演藝圈的「皇太子」加上超好人緣，李昇基的婚禮眾所矚目，而最多人熱議的是李多寅家庭背景與李昇基的懸殊，她繼父涉嫌詐欺，疑捲走鉅款。對此，李昇基再也不忍了，於昨（12）發聲，點名韓記者名字，要對方當面講清楚。
李昇基和李多寅交往以來，就被粉絲、身邊親友不斷勸說分手，因為李多寅的生父曾涉入詐欺、傷害等案件，母親甄美里再嫁後，丈夫又因炒股等非法手段獲取鉅款，成為經濟罪犯鬧上新聞版面。即使大部分的人都反對兩人戀情，但李昇基愛得義無反顧，三番兩次在IG發聲請大家支持他的決定。兩人上周完婚，但反對聲音還是不斷，李昇基這次動作更大，直接點名南韓記者名字，他甚至揭露會有對李多寅父親的負面報導，都是前經紀公司Hook的操作手法。
李昇基在Instagram發長文表示：「我的妻子不能選擇父母，怎麼能因為父母的問題就跟她分手呢？」並說就連他身邊的超級好友都勸他分手，還要他考慮下自己的形象，讓他心中十分沉重，「從我們的戀愛曝光到結婚，甚至到現在婚後的第5天，我都因為各種諷刺嘲笑的新聞而煎熬。」
李昇基強調，不會要大家祝福他結婚，「只是請大家監督我，我會和李多寅共同承擔往後的生活。」他還條列出相關的爭議新聞，表示有很多不實報導在經過查證後和媒體仲裁委員會的處理後已經修正，並喊話特定記者：「如果你在發新聞前來問我回應就好了，我一定會詳細回答的。」還提到他離開了壓榨他18年的Hook娛樂後，自己成立了公司，卻開始出現一堆他管理不善的報導，而這些都是Hook買通記者故意散播的不實報導，「記者先生，我可以告訴你一些背後可怕的內幕，如果你要做後續採訪，請跟我聯絡。」
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