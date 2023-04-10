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這根本是少女吧 43歲金泰希「無P真實近照」震撼全網

噓！星聞／即時報導
金泰希近日回歸演出「有院子的家」。（取材自Instagram）
金泰希近日回歸演出「有院子的家」。（取材自Instagram）

43歲「南韓第一美女」金泰希在2017年與韓流天王Rain結婚後鮮少拍攝新作，9日她突然在社群平台曝光自拍照，宣告將積極更新動態。

事實上，金泰希自從結婚後便相當低調，她發文時坦言過去很長時間只注重在個人生活上，但也很開心粉絲們一直期待她的新作，更稱為了感謝粉絲，她決定往後會積極更新發文。時隔5個月，金泰希再度曝光近照，還笑說「我自己很滿意」。照片中的她狀態相當好，完全看不出是43歲的二寶媽。

發文曝光後，短短不到一天的時間就吸引逾12萬粉絲前來朝聖，粉絲們興粉留言誇讚：「期待妳的新作品」、「想妳了歐膩，可以每天都更新嗎」、「高清自拍太香了，怎麼可以長得這麼漂亮」、「泰希好久沒發文了，還是那麼漂亮」、「沒工作也請經常更新」。

據悉，金泰希近來回歸出演新劇「有院子的家」，劇中將與「黑暗榮耀」人氣爆紅的林智妍一同尬戲。該劇經過4個月的拍攝日前已殺青，近來有韓媒報導「有院子的家」預計將在6月於ENA電視台播出。

「有院子的家」改編自同名小說，是部驚悚懸疑家庭劇，講述金珠蘭（金泰希 飾）試圖找出婚姻不安的根源，李尚恩（林智妍 飾）則為了擺脫不幸而奮鬥，兩個女主角在劇中將有難以預測的驚悚反轉故事。

金泰希近日回歸演出「有院子的家」。（取材自Instagram）
金泰希近日回歸演出「有院子的家」。（取材自Instagram）

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