被爆豪賭輸30億離婚 玄彬、孫藝真怒提告

玄彬(左)和孫藝真的童話婚姻莫名被唱衰。(取材自Instagram)

韓星玄彬、孫藝真結婚才滿一周年，竟被YouTube 影片踢爆已經離婚？有來路不明的影片以「玄彬和孫藝真六個月婚變」為題，在YouTube大傳特傳，內容提到離婚原因是「玄彬豪賭輸掉30億韓元(約249萬美元)，連孫藝真的身家都被他賭光」，經紀公司氣憤不已，表示提告到底。

韓媒報導，YouTube在15日出現一支關於玄彬和孫藝真離婚的「衝擊影片」，內容指兩人結婚6個月後決定離婚，原因是玄彬在海外賭博，孫藝真因此遭受財產損失。然而影片內容根本不經推敲，因為假設結婚6個月後離婚，那也應該是去年9月底或10月初，但該內容主張是在今年3月15日離婚，明顯是標題與內容不符的假新聞。

怎料如此明顯的假新聞，依舊在YouTube上累積超過30萬的點擊率，對玄彬和孫藝真造成傷害和影響。對此，玄彬所屬經紀公司聲明，「正在採取檢舉、刪除等應對措施」、「如果出現更嚴重、過分的行為，將考慮採取法律措施」；孫藝真經紀公司也表示「這是完全不像話的假新聞，公司內部將討論該採取什麼樣的措施」。

面對媒體求證，玄彬和孫藝真的經紀公司雙雙否認，鄭重聲明已經請YouTube下架不實影片，經紀公司警告造謠者，如果繼續破壞藝人名聲，之後一定會走法律途徑，絕不寬貸。