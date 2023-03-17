黑暗榮耀「霸凌五人幫」 時尚氣場超強

朴成勳（左）和林知衍氣場強大。（取材自微博）

韓劇「黑暗榮耀」話題夯，除了主演的宋慧喬 ，「霸凌 五人幫」也引發不少關注，他們日前合體為雜誌「W KOREA」拍攝內頁，強大氣場讓不少粉絲直呼「殺瘋了」。

五人幫壞事做盡，欺負宋慧喬飾演的文同珢，讓觀眾恨得牙癢癢，但也證明了演員的魅力驚人，飾演全在寯的朴成勳在劇中個性自私又傲慢，但他對親生女兒的執著和對愛犬的照顧，也展現另一面的柔情，此外，他也是劇中笑點來源，如嘲笑失去聲帶的「崔惠程」手語學得快，讓不少觀眾大讚這黑色幽默。

這次拍攝中，朴成勳和飾演孫慏梧的金建宇合照展現反差韻味，金建宇在劇中是小癟三，但一穿上時尚 服裝，氣場不輸朴成勳。朴成勳也和扮演惡女「朴涎鎮」的林知衍合體，重現惡情侶的邪魅形象，朴涎鎮在劇中把所有犯錯的責任都歸咎到他人身上，雖然價值觀扭曲，但也有網友認為這樣強大的氣勢，正好能對付職場小人。