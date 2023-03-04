遛狗、買花 木村拓哉懶理婚變謠言

木村拓哉3日曬出悠閒的遛狗、買花日常，看起來未受傳聞影響。（取材自Instagram）

日本 男神木村拓哉和女星工藤靜香結婚23年，日前驚傳婚變，被爆出兩人將在4月宣布離婚，工藤靜香回應：「隨便你們寫」，引起熱議。對此，木村日前帶著愛犬散步、買花，工藤靜香則曬出賢妻日常，隨後也秀出老公買的花，可見夫妻倆的生活似乎未受到離婚傳聞影響。

綜合媒體報導，「The Legend & Butterfly」票房不俗，截至3月2日止，日本上映34天，入場人次達173萬，累計票房22億日圓（約1619萬5000美元）。

對於婚變傳聞，木村懶得理會，日前現身愛知縣某戲院謝票，並抽空前往名古屋的熱田神宮還神；木村把自己在「The Legend & Butterfly」中使用的佩刀移交神宮內供奉，熱田神宮則特別向木村拓哉展示織田信長當年獻給神宮的名刀「蜘蛛切丸」，讓木村拓哉大開眼界。

木村表示透過社交媒體了解觀眾對新片評價，得悉有人重看12次，亦有粉絲偕丈夫及子女一起觀看，讓他十分感動。

次日是日本的女兒節，木村享受居家時光，一早就牽著愛犬出門散步，不忘帶上一束桃花回家，想必是要交給老婆工藤靜香巧手妝點家中。

工藤靜香也接連曬出賢妻日常，除了在深夜煮雞，也享用著女兒節必吃的散壽司，之後更貼出老公買的桃花，夫妻倆隔空曬恩愛的畫面，間接破除了婚變的謠言。