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玉澤演曾被虧「時尚恐怖份子」西裝look散發紳士魅力

記者杜沛學／台北即時報導
玉澤演認為「紳士」定義就是「溫柔的男人」。(圖:GQ提供)
玉澤演認為「紳士」定義就是「溫柔的男人」。(圖:GQ提供)

韓星玉澤演接受「GQ」訪問，分享，「紳士」這個名詞，對他有什麼樣不同的意義。

玉澤演以2PM野獸派偶像出道，在隊內擔任主要Rapper，以單曲「Heartbeat」中撕破上衣，露出厚實胸膛的動作一戰成名，成為全南韓姊姊們心中的夢幻男子，今年他出道正式邁入15年。

外在形象粗獷，私底下的玉澤演其實有著溫和笑容和可愛個性，以及清爽通透的少年感。在南韓及美國兩地跨文化背景中成長，玉澤演精通四國語言，書讀得好、舞跳得好、運動拿手，會演奏多種樂器，除了令人欣羨的高智商，他還曾經拿過TOEIC英檢滿分，名符其實的真學霸。

玉澤演雖外在形象粗獷，私底下其實有著溫和笑容和可愛個性，以及清爽通透的少年感。(...
玉澤演雖外在形象粗獷，私底下其實有著溫和笑容和可愛個性，以及清爽通透的少年感。(圖:GQ提供)

玉澤演表示：「從小我就覺得西裝能給人帶來十足魅力及帥氣，光是想到透過這次機會，能夠看到各種西裝時尚風格，能與一群超越年齡、不論性別，有著相同愛好的人士聚集在一起，就感到十分激動和期待。」他最期待在Suit Walk上看到創意十足的西裝搭配，「我想記下自己喜歡的風格，有機會也要來挑戰看看。」

有著完美模特兒身材，玉澤演在戲劇演出及公開活動中常以正裝造型出席，尤其在劇集「黑道律師文森佐」中難得的富二代財閥反派角色，雖然讓人恨得牙癢癢，各種好看的正裝造型也令人印象深刻。

玉澤演曾經被團員們多次公開笑稱為「時尚恐怖份子」，他也坦言，20代的自己對時尚沒有太高興趣，對於因時制宜這種TPO（TPO=Time、Place、Occasion）穿著邏輯也沒有概念，「其中有一部分原因，我想是當時還年輕，不夠了解根據出席場合和氛圍來著裝的重要性，當然我也相當感激，還是有很多人接受，也喜歡我年少的模樣。」

直到邁入30代，終於對時尚開竅的玉澤演才開始真正在意穿搭，他也分享心境的轉變：「品味和喜好會隨著年齡或狀態改變，以前不那麼合適我的風格，對現在的我來說卻是恰到好處，時尚並非是一成不變的。」

玉澤演曾經被團員們多次公開笑稱為「時尚恐怖份子」，他坦言過去對時尚確實沒興趣。(...
玉澤演曾經被團員們多次公開笑稱為「時尚恐怖份子」，他坦言過去對時尚確實沒興趣。(圖:GQ提供)

玉澤演分析自己日常的穿著風格，不是特別耍帥或招人注目的類型，但一定會根據場合或見面對象做為考量依據，「我覺得乾淨俐落的正裝能讓人產生好感，因此在需要展現自身魅力，或是初次見面的場合，就會選擇以正裝出席。」

玉澤演提到關於「紳士」的定義，可以看出學霸的脈絡，「如果將Gentleman這個單詞拆開，會變成Gentle和Man兩個單字，從字面翻譯出來，就是溫柔的男人。」而「紳士」的定義和資格，他認為從內到外都要有標準，「我對溫柔的男人的認知，帶有『外柔內剛』的印象，不僅在行為舉止上有風度，外在同時也要給人乾淨俐落的感覺。」

對紳士形象最深刻的影視作品，玉澤演提到電影「羅馬假期」中的好萊塢傳奇男星葛雷哥萊．畢克（Gregory Peck），「我還記得電影最後的場景，當葛雷哥萊．畢克走出來的瞬間，看完後久久無法忘懷。我常常在想，像他那樣凜然帥氣地出場是有可能的嗎？這是讓我想忘也忘不了的一幕。」

近年逐漸把工作重心轉到演戲上，玉澤演演出過的角色眾多，包括古裝、動作片、愛情喜劇等題材，他目前正在拍攝中的作品 「心跳」是關於吸血鬼的奇幻浪漫喜劇，「請期待看到我與以往相當不同的樣貌，希望這部電視劇，也能夠成為讓那些等待我的台灣粉絲心跳加速的作品。」

時尚 電影 南韓

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