SM娛樂創辦人 23年私吞藝人血汗錢逾5億美元

東方神起也是SM娛樂創辦人李秀滿的受害者。(取材自微博)

南韓經紀公司龍頭SM娛樂爆發內部醜聞，創辦人李秀滿日前被股東聯手趕出公司，對外宣稱他退休 。李秀滿不滿自己「被退休」，踢爆股東們的行徑。公司高層之一是李秀滿的侄子李成秀，自拍影片揭發李秀滿逃漏稅等惡行，如今韓媒加碼披露李秀滿從公司挪走7443億元(韓元，下同，約5.7億美元)，還曾被國際刑警組織列入通緝名單。

「Dispatch」報導，李秀滿隻手遮天，挪用公司資金收購股份，並且偽造文書。他為了讓公司上市，做了假帳，還開了假的董事會，所有文書紀錄都是員工按照他的指示自行捏照完成。直到檢調機關開始調查，他才趕緊補上帳面上的數字。

此外，李秀滿的薪資計算方式也有著諸多不合理之處，公司利潤就這樣被他個人酬勞稀釋，明明KPOP紅遍全球，但SM娛樂的財報卻有數年赤字。就在SM娛樂旗下藝人全球奔波賣命賺錢時，李秀滿和爸媽一家人靠著買賣股票 發大財，23年下來不法獲利高達7443億元。

已經成為巨富的李秀滿並不滿足，侄子李成秀在影片中揭發他逃漏稅，還想推動大麻合法化 、賭場建設等等，企圖要把他的娛樂帝國無限擴張。

SM娛樂員工日前發表聯合聲明，表態支持李成秀，對於李秀滿的所作所為早就看不下去。現在李秀滿拋售股票給HYBE後準備落跑，SM內部從上到下才決定團結一心，希望能重新整頓公司，守護SM娛樂不讓HYBE染指。

當晚李成秀宣布辭去SM代表職務，希望和李秀滿一起「到此為止」，他自責看著李秀滿胡作非為卻沒能阻止，如今叔姪倆應該一起跪求所有人原諒。

SM娛樂的粉絲也不是省油的燈，立刻有人按照「Dispatch」的報導內容，翻出當年東方神起明明在日本賺進天文數字，最後年度結算卻倒欠公司4000萬元，沒想到全都是進了李秀滿的口袋。