朴敏英捲前男友糾紛 遭檢傳喚、限制出境

朴敏英。 (取材自Instagram)

南韓女星朴敏英因前男友姜宗玄涉嫌非法獲得不當利益一事邀傳喚調查，已被限制出境。

據韓媒「SBS」獨家報導，檢方調查朴敏英是否參與其前男友姜宗玄（音譯）作為Bithumb相關公司的所有人，透過操縱公司股價 等行為獲得不正當利益的過程。報導中指出，檢方掌握了Bithumb相關公司發行債券 的匿名交易中出現了朴敏英的名字，朴敏英13日被傳喚調查，並表示匿名交易與她無關。

報導中指，姜宗玄及公司核心職員因涉嫌挪用公款、遭縱股價等被拘留，隨著朴敏英被傳喚，檢方正積極找尋相關人士查明嫌疑。據報，檢方已限制朴敏英出境。近期籌演新劇《請和我的老公結婚》的她，演藝事業可能受到影響。

朴敏英去年9月被曝戀上大四歲的姜宗玄，甚至已見過家長，但戀情曝光不久就傳出姜宗玄曾因涉嫌詐欺被判刑，連帶影響朴敏英形象，隨後朴敏英經紀公司則表示兩人已分手。如今傳出捲入前男友違法遭逮一事，風波再起。

朴敏英於2005年拍攝廣告正式出道，演過多部火紅韓劇 的女主角，包含「Healer治癒者」、「金秘書為何那樣」等劇，都深受大眾喜愛，去年也才播畢兩部電視劇「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」及「月水金火木土」。