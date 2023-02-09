Netflix「黑暗榮耀」第2部預告上線 宋慧喬大開殺戒
宋慧喬主演的Netflix「黑暗榮耀」第2部將於3月10日上線，宋慧喬的復仇大戰進入最高潮，今最新海報和預告釋出，片中被報復的人們各種崩潰、瘋狂、尖叫，宋慧喬帶著神秘微笑說「歡迎妳，涎鎭」，令人不寒而慄。
宋慧喬在「黑暗榮耀」中的暗黑演技引起熱烈討論，第2部預告片一出，更讓觀眾期待她與霸凌團體的大戰，林知衍飾演的霸凌者朴涎鎭說「我一點都沒錯」，宋慧喬聽到之後露出神秘微笑；而要幫助宋慧喬復仇的李到晛也烙下狠話「我會讓你見識我身處的地獄」，劇情究竟會有怎樣的神展開、宋慧喬能否復仇成功，處處都是懸念。
來源：Netflix
而釋出的8款海報中，宋慧喬與受害者李到晛、廉惠蘭、鄭星一以及加害者林知衍、朴成焄、金赫拉、車珠英、金建右等人的合照，對應每位演員表情微妙的不同，可看出她與每個角色的關係，細微變化讓粉絲大讚宋慧喬演技精湛。
「黑暗榮耀」第1部上線後連續五周進入Netflix全球Top 10非英語影集排行榜，全球累積逼近2億小時觀看時數，足見其人氣。劇中宋慧喬為了復仇去學圍棋，也意外在南韓掀起學圍棋的熱潮，根據南韓線上購物網站龍頭之一的Gmarket表示，從影集上線日至1月17日為止，圍棋的相關產品銷售量比去年同期增加了134%，與圍棋相關的圖書銷售量與前一年相比增加了67%，國際象棋和象棋等棋類遊戲的整體銷售量也提高至74%，就連棋院也表示最近想來學圍棋的人數明顯增加。
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