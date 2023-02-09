Netflix「黑暗榮耀」第2部預告上線 宋慧喬大開殺戒

戲劇「黑暗榮耀」最新海報釋出，宋慧喬與林知衍繼續展開大戰。(圖：Netflix提供)

宋慧喬 主演的Netflix「黑暗榮耀」第2部將於3月10日上線，宋慧喬的復仇大戰進入最高潮，今最新海報和預告釋出，片中被報復的人們各種崩潰、瘋狂、尖叫，宋慧喬帶著神秘微笑說「歡迎妳，涎鎭」，令人不寒而慄。

宋慧喬在「黑暗榮耀」中的暗黑演技引起熱烈討論，第2部預告片一出，更讓觀眾期待她與霸凌 團體的大戰，林知衍飾演的霸凌者朴涎鎭說「我一點都沒錯」，宋慧喬聽到之後露出神秘微笑；而要幫助宋慧喬復仇的李到晛也烙下狠話「我會讓你見識我身處的地獄」，劇情究竟會有怎樣的神展開、宋慧喬能否復仇成功，處處都是懸念。

來源：Netflix

而釋出的8款海報中，宋慧喬與受害者李到晛、廉惠蘭、鄭星一以及加害者林知衍、朴成焄、金赫拉、車珠英、金建右等人的合照，對應每位演員表情微妙的不同，可看出她與每個角色的關係，細微變化讓粉絲大讚宋慧喬演技精湛。