孫藝真「國民初戀」青澀絕美樣曝光 男星苦背累到腳軟

孫藝真在「緣起不滅」完美演繹國民初戀。（圖：甲上娛樂提供）

南韓導演 郭在容自編自導純愛經典電影 「緣起不滅」，集合韓星孫藝真、曹承佑、趙寅成共同演出 ，電影故事描述兩個時空下的初戀故事，當年上映時，創下南韓150萬觀影人次紀錄，感動無數觀眾，適逢電影上映20週年，觀眾可再度於大銀幕中看見孫藝真的一顰一笑，與一人分飾母女2角，分別與曹承佑與男神趙寅成大談純情愛戀的完美演出。

曹承佑當年因演出本片純情男俊河而走紅，並揭開浪漫場面幕後故事，談到當年演技揮灑自如，卻在背了孫藝真一整天拍攝後，腳發軟還硬撐著裝沒事，莞爾趣事至今讓他仍難以忘懷。

「國民初戀」女神孫藝真擁有清秀脫俗的氣質，甜甜的笑眼、清秀的五官，清純形象深植人心，演出夯劇「愛的迫降」後再次走紅全球，孫藝真集美貌與演技於一身，憑藉強大的演技實力，成為南韓最年輕的大滿貫影后，歷年影視作品叫好又叫座。

而當年被名導郭在容相中， 在經典純愛電影「緣起不滅」獨挑大樑，分別飾演母親珠熙、女兒梓希2角，電影講述了2個跨越30年的愛情故事，一個發生在1960至70年代，另一個發生在現代，由身於現代的女兒梓希，某天讀了母親珠熙深藏於箱子內塵封已久的情書，發現母親過往的初戀故事，那份愛戀在穿越時空之後，有了幸福的延續。

孫藝真表示在飾演不同年代的母親與女兒時，從動作、發聲方式做足了角色功課，細看都能分辨出差異，導演郭在容則盛讚孫藝真，在2個時空下的年代環境風格迥異，卻還是把兩位女主角的靈動跟個人風格演繹得很到位，他也表示電影的中心主旨之一，是過去與現在的交流，及兩段愛情之間的因果關係，好比1960年代珠熙和女兒智海現在的房間共用一個相似而優雅的窗框，象徵著過去與現在的愛情聯繫著，並傳遞美好而純真的愛情的視覺形象。

曹承佑表示當年拍攝時，第一場戲拍要背著孫藝真拍，當時2人還不熟，頓時內心很緊張，心跳不斷加速：「當時背著這麼漂亮的小姐，內心覺得好有壓力，但是背著她時感覺蠻輕的，沒什麼重量。」殊不知當天拍攝時間很長，到了晚上疲憊感出現，背上的孫藝真越來越重，他笑說「我感覺到腳發軟，可是我不敢說很累，那時候孫藝真問我重嗎？我還硬撐著説『不會不會』」，是他在拍攝至今印象蠻深刻的趣事。