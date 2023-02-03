我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅美大熊貓「樂樂」離世 中網友：國寶來不及回家

又見中國「間諜氣球」 美：正飛越拉丁美洲上空

孫藝真「國民初戀」青澀絕美樣曝光 男星苦背累到腳軟

記者陳建嘉／即時報導
孫藝真在「緣起不滅」完美演繹國民初戀。（圖：甲上娛樂提供）
孫藝真在「緣起不滅」完美演繹國民初戀。（圖：甲上娛樂提供）

南韓導演郭在容自編自導純愛經典電影「緣起不滅」，集合韓星孫藝真、曹承佑、趙寅成共同演出 ，電影故事描述兩個時空下的初戀故事，當年上映時，創下南韓150萬觀影人次紀錄，感動無數觀眾，適逢電影上映20週年，觀眾可再度於大銀幕中看見孫藝真的一顰一笑，與一人分飾母女2角，分別與曹承佑與男神趙寅成大談純情愛戀的完美演出。

曹承佑當年因演出本片純情男俊河而走紅，並揭開浪漫場面幕後故事，談到當年演技揮灑自如，卻在背了孫藝真一整天拍攝後，腳發軟還硬撐著裝沒事，莞爾趣事至今讓他仍難以忘懷。

「國民初戀」女神孫藝真擁有清秀脫俗的氣質，甜甜的笑眼、清秀的五官，清純形象深植人心，演出夯劇「愛的迫降」後再次走紅全球，孫藝真集美貌與演技於一身，憑藉強大的演技實力，成為南韓最年輕的大滿貫影后，歷年影視作品叫好又叫座。

而當年被名導郭在容相中， 在經典純愛電影「緣起不滅」獨挑大樑，分別飾演母親珠熙、女兒梓希2角，電影講述了2個跨越30年的愛情故事，一個發生在1960至70年代，另一個發生在現代，由身於現代的女兒梓希，某天讀了母親珠熙深藏於箱子內塵封已久的情書，發現母親過往的初戀故事，那份愛戀在穿越時空之後，有了幸福的延續。

孫藝真表示在飾演不同年代的母親與女兒時，從動作、發聲方式做足了角色功課，細看都能分辨出差異，導演郭在容則盛讚孫藝真，在2個時空下的年代環境風格迥異，卻還是把兩位女主角的靈動跟個人風格演繹得很到位，他也表示電影的中心主旨之一，是過去與現在的交流，及兩段愛情之間的因果關係，好比1960年代珠熙和女兒智海現在的房間共用一個相似而優雅的窗框，象徵著過去與現在的愛情聯繫著，並傳遞美好而純真的愛情的視覺形象。

曹承佑表示當年拍攝時，第一場戲拍要背著孫藝真拍，當時2人還不熟，頓時內心很緊張，心跳不斷加速：「當時背著這麼漂亮的小姐，內心覺得好有壓力，但是背著她時感覺蠻輕的，沒什麼重量。」殊不知當天拍攝時間很長，到了晚上疲憊感出現，背上的孫藝真越來越重，他笑說「我感覺到腳發軟，可是我不敢說很累，那時候孫藝真問我重嗎？我還硬撐著説『不會不會』」，是他在拍攝至今印象蠻深刻的趣事。

孫藝真則表示，多年後再看前輩曹承佑的演技不斷感嘆，覺得曹承佑前輩演得實在太好了！10幾年後再重看她和其他演員的戲份，難免會有點小尷尬，覺得有可以演更好的地方，但曹承佑的戲份完全不會，自然又完美的呈現令她佩服不已。

曹承佑背孫藝真太久腳發軟，但硬撐說沒事。（圖：甲上娛樂提供）
曹承佑背孫藝真太久腳發軟，但硬撐說沒事。（圖：甲上娛樂提供）
孫藝真和曹承佑在片中大談虐戀。（圖：甲上娛樂提供）
孫藝真和曹承佑在片中大談虐戀。（圖：甲上娛樂提供）

電影 南韓 導演

上一則

威爾史密斯掌摑風波快一年 小威廉絲喊原諒

下一則

日24歲女偶像遭割喉、全裸陳屍賓館 54歲無業男遭逮

延伸閱讀

特斯拉在南韓又降價 降幅達5%以上

特斯拉在南韓又降價 降幅達5%以上
南韓CPI升5.2% 創下三個月來高點

南韓CPI升5.2% 創下三個月來高點
尹錫悅擬赴美國是訪問 凸顯韓美全面合作重要性

尹錫悅擬赴美國是訪問 凸顯韓美全面合作重要性
孫藝真20年前樣貌曝光 「國民初戀」顏值絕美

孫藝真20年前樣貌曝光 「國民初戀」顏值絕美

熱門新聞

丁強(左)與李璇是銀色夫妻。（圖：台視提供）

丁強病逝前「不願說話」 妻李璇悲痛：不知他病了

2023-01-27 19:53
網路上流傳具俊曄和汪小菲兒女的合照。（取材自微博）

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

2023-01-28 07:28
北見直美。 圖／擷自Instagram

女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況

2023-01-29 15:39
潘蜜拉安德森在「海灘遊俠」展現傲人身材，全球知名。（路透資料照片）

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

2023-01-28 12:47
梁朝偉（左）與辛樹芬年輕時的婚禮畫面被「悲情城市」保存下來。圖／牽猴子提供

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

2023-01-29 11:16
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。（取材自微博）

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

2023-01-31 08:25

超人氣

更多 >
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母