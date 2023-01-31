宋仲基密戀凱蒂長達三年 網友回推時間點傻眼了

宋仲基宣布再婚。（friDay影音提供）

宋仲基 娶回英國女友凱蒂，媒體人李鎮浩在YouTube影片中爆料，外界只知道宋仲基和凱蒂同居約1年，殊不知他們已經祕密交往3年。網友以這個時間點往回推，意外發現宋仲基可能離婚不到半年就墜入愛河。

李鎮浩爆料，宋仲基去年12月在和新電影 「陸基完」劇組聚餐時，主動秀出手機裡的照片，向大家介紹凱蒂，大方承認「我們正在交往」。當時他認愛新聞剛曝光，或許知道大家會感到好奇，所以乾脆自己先破冰。

宋仲基在席間親口說出和凱蒂「已經交往3年了」，代表小倆口在2019年尾至2020年初開始這段戀情。而宋仲基和宋慧喬 在2019年7月22日宣布離婚，也就是相隔不到半年，宋仲基就和凱蒂相識、相戀。

雖然宋仲基在兩段感情上並未重疊，「交往3年」也並未得到當事人證實，網友仍不免感嘆他動作太快，熱烈討論如果換成宋慧喬找到新歡，一定會遭受輿論質疑。