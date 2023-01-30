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宋仲基宣布再婚 老婆懷孕了 準備當混血爸

宋仲基認愛1個月「宣布再婚」老婆懷孕準備當混血爸

娛樂新聞組／即時報導
Katy和宋仲基早已同進同出。(取材自Newsen)
Katy和宋仲基早已同進同出。(取材自Newsen)

韓星宋仲基30日和英國女友凱蒂登記結婚，他在官方後援會親自報喜，發文證實自己雙喜臨門準備當爸。

宋仲基寫道，想和大家分享「我人生中比什麼都珍貴的幸福約定」，已經誓言要和凱蒂一起共度今後的人生。他描述凱蒂「有一顆善良的心，對生活充滿熱情，是令人尊敬又帥氣的人」。多虧有了賢慧的凱蒂，宋仲基自認「我正在成為更優秀的人」。

因為有共識一起建立幸福家庭，宋仲基和凱蒂都為此付出很多努力，「真心感謝的是，我們一起找到了寶貴的新生命。」如今凱蒂已經懷孕，夫妻倆準備升格當新手爸媽。宋仲基也和凱蒂完成了登記手續，從今天起展開新婚夫妻生活，兩人將在人生道路上攜手前行。

宋仲基去年承認與英國籍凱蒂交往，不到一個月就宣布結婚。據經紀公司透露，兩人於2020年開始交往。

宋仲基去年底憑藉「黑道律師文森佐」拿下「APAN Star Awards」大獎，致謝時提及「親愛的凱蒂」、Nara、Maya、Antes，顯見兩人戀情已達會在頒獎重大場合提及對方的程度，愛的高調。

宋仲基和宋慧喬於2017年10月31日結婚，2019年6月，宋仲基提出離婚，兩人鬧得很不愉快。

宋仲基 宋慧喬

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