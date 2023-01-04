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宋慧喬新戲「黑暗榮耀」 擠下前夫宋仲基「財閥家的小兒子」

記者李姿瑩／綜合報導
宋慧喬變身復仇女神。（圖：Netflix提供）
宋慧喬變身復仇女神。（圖：Netflix提供）

韓星宋慧喬主演的新劇「黑暗榮耀」日前在Netflix上架後，口碑迅速發酵，全球觀眾佳評如潮。「黑暗榮耀」在台灣的Netflix僅花兩天時間，就擠下「今際之國的闖關者2」，成為Top 10冠軍。在南韓更直接擠下宋仲基的「財閥家的小兒子」一舉奪冠，部分觀眾甚至認為，宋慧喬的表現更勝「前夫」一籌。

宋慧喬和宋仲基離婚三年，兩人婚變後不出惡言，生活各自精采。但在外界眼中，不時拿他們的演藝成績、感情生活出來「超級比一比」。尤其雙宋皆是演員，在作品上更容易分出高下。日前「黑暗榮耀」上架，宋仲基戀情正巧曝光，宋慧喬等演員也剛好沒有安排宣傳訪問，就被做出不同解讀。

不過巧合的是「財閥家的小兒子」和「黑暗榮耀」都和復仇題材有關，宋仲基和宋慧喬在劇中分別花了極長時間完成復仇大計。宋慧喬為了報昔日校園霸凌之仇，在劇中以素顏搭配一身黑衣，不時展現「變臉級演技」，令觀眾不寒而慄。此外，她為了展現被霸凌的傷疤，寬衣解帶褪去全身衣服，僅著內衣褲示人，加上慘遭痛甩巴掌，都是在演技上的重大突破。

而「黑暗榮耀」是王牌編劇金銀淑首次嘗試撰寫復仇劇，過去她曾以「太陽的後裔」促成雙宋假戲真做，如今再次成功讓宋慧喬轉型成「復仇女神」，戲裡戲外的發展都吸引觀眾矚目。

根據Flix Patrol網站統計，現在「黑暗榮耀」已經擠進至少71個國家的Top 10，各國粉絲敲碗想看第二部的聲浪不斷。有業界人士指出，「財閥家」的結局走向不合觀眾口味，意外成為助攻「黑暗榮耀」受到追捧的原因之一。而第二部預計將在3月公開上架，想追劇的粉絲們還得再等等。

宋仲基主演的「財閥家的小兒子」，獲得極佳口碑。（圖：friDay影音提供）
宋仲基主演的「財閥家的小兒子」，獲得極佳口碑。（圖：friDay影音提供）

宋慧喬 宋仲基 霸凌

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