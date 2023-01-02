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松隆子自爆是吃貨 吃了這種味噌後 再也回不去了

記者陳建嘉／綜合報導
松隆子（右）在「舌尖上的禪」大口吃美食，嘴裡鼓鼓地塞滿食物的幸福模樣，令人印象深刻。（圖：天馬行空提供）
松隆子（右）在「舌尖上的禪」大口吃美食，嘴裡鼓鼓地塞滿食物的幸福模樣，令人印象深刻。（圖：天馬行空提供）

日片「舌尖上的禪」美味料理出自「料理之神」土井善晴之手，影后松隆子笑稱自己本身就是個吃貨，熱中於享用美食，因此在片中多場大口吃美食，嘴裡鼓鼓地塞滿食物的幸福模樣，完全不用演，更自爆自己對土井善晴使用的味噌情有獨鍾，吃過就「回不去了」。

電影改編自作家水上勉的料理散文集，觀眾除了可欣賞演員們精湛的演技、美好的田園風光，也能看見一道道散文集中精緻的精進料理被實體化呈現出來，完美的色香味就連松隆子都忍不住食指大動。她表示，因為拍攝行程緊湊，所以自己也不太記得究竟吃了哪些東西，「只記得每一道料理都相當美味」。

提到土井善晴使用的味噌，松隆子笑說：「當時拍攝時我看到土井老師的味噌放在桌上，我不好意思直接向土井老師開口，就偷偷問他的助理能不能讓我嚐嚐，從此就愛上了，之後再試其他味噌，感覺再也回不去了！」

該片以面向飛驒山脈的信州為背景，拍攝時間長達一年半，將田園的四季風光盡收其中，並且帶領觀眾跟著主角們一起採收各時節的當季食材。松隆子表示，「電影中使用的食材都很平凡常見，但是要將這些樸實的食材烹調的美味很需要功夫呢！」

而當舞台生涯已30年的松隆子被問到，工作之餘會用什麼樣的方式讓自己放鬆身心時，松隆子表示，「我很喜歡刺繡及縫紉，也蠻喜歡做飯的。在做這些事情的當下需要很專心，但不用多想什麼，我覺得相當療癒！」

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