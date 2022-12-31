D社「元旦情侶」？ 李鍾碩、IU被爆已熱戀4個月

南韓演員李鍾碩（左圖）和歌手IU（右圖）被爆熱戀中。（取材自Instagram、微博）

南韓 演員李鍾碩 和歌手IU被爆熱戀中，李鍾碩才剛在「MBC演技大賞」拿下大賞，特別說要感謝一個人，「我喜歡你很久了，也很尊敬你」，南韓著名媒體Dispatch爆料他所說「喜歡的人」就是多年好友IU，他們甚至在日本 度過三天兩夜的聖誕約會，出入機場 時，還用同款包包、眼鏡，HighZium Studio經紀公司針對傳言也立刻回應「確認中」，沒否認也沒承認。

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Dispatch報導指出，李鍾碩、IU在名古屋超高級度假村低調度過了三天兩夜的約會，還特地不同時間回國，李鍾碩在20日為了見面會飛到大阪，IU則是24日到名古屋，最終在名古屋最好的度假勝地Aman Nemu相會。

Dispatch另外爆料，根據兩人熟識的好友指出，雙方家人都已經承認了他們的關係，「IU為李鍾碩的妹妹唱婚禮歌曲，李鍾碩這次也邀請IU的弟弟一起同行」。IU的友人還向「Dispatch」透露，「他們為彼此帶來正面的影響，已經交往大概四個月左右了」。

Dispatch多年來都會在元旦時刊登娛樂界重磅名人緋聞，被稱為「元旦情侶」，例如RAIN和金泰希、潤娥與李昇基、李政宰和任世玲、GD和李周妍、Kai與Jennie，以及玄彬和孫藝珍等多對情侶。