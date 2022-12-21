玄彬當爸後首現身 落腮鬍翻車帥形象？

玄彬出席電影記者會，新片造型與過去截然不同。（取材自推特）

南韓 男神玄彬過去多以清爽男神形象現身，2020因拍攝電視劇「愛的迫降」與女神孫藝真結緣，今年3月兩人辦完世紀婚禮後便宣布懷孕消息，上月27日喜獲麟兒，升格新手爸媽。近日玄彬出席電影 記者會，這也是他當爸之後頂著中分髮型及落腮鬍首度露面，親吐當爸心得，還被逼問和孫藝真交往時間點。

綜合媒體報導，玄彬早在2018年就和孫藝真合作電影「極智對決」，當時他們戲外私交很融洽，粉絲對於兩人交往的時間點有不少猜測，懷疑他們在「極智對決」時就已經定情了。

玄彬出席電影記者會，新片造型與過去截然不同。（取材自推特）

玄彬在電影「玩命交涉」（暫譯）中飾演國情院探員，，被問到演員妻有沒有給意見，玄彬否認日前他出席記者會，被問到演員妻有沒有給意見，玄彬否認。接著他被演員黃晸珉問到：「那時候『極智對決』你們還沒交往嗎？」直截了當的提問讓玄彬慌了一下，反應過來後調侃對方：「那時候還沒交往，瞬間以為您是記者。」逗笑全場。

剛當爸的他不免被問到初為人父的心情，玄彬表示有感覺肩膀上的負擔變重了，未來會努力成為一位好爸爸。

他這次出席記者會留了落腮鬍，罕見展現成熟男人魅力，看起來年齡大了很多，氣質也沉穩不少，不過網友紛紛吐槽這個造型：「這鬍子不太好看」、「像流浪漢」、「還是沒鬍子好看」，有粉絲解釋「這是為了新劇的造型」。