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「離別的食譜」顧癌妻 金師傅改行當廚師

娛樂新聞組／綜合報導
金瑞亨飾演罹癌妻，「金師傅」韓石圭則飾演不擅廚藝的先生。（取材自豆瓣電影）
金瑞亨飾演罹癌妻，「金師傅」韓石圭則飾演不擅廚藝的先生。（取材自豆瓣電影）

韓劇「離別的食譜」描述熟齡夫妻決定離婚分居之際，妻子卻發現罹癌，不擅廚藝的先生為了癌末妻子用心準備飯菜，寫下暖心料理日記，記錄照顧妻子的日常，由實力派演員韓石圭搭檔金瑞亨主演。

綜合媒體報導，「離別的食譜」改編自南韓散文集「老婆，今天可能有點辣：為癌末妻子做菜」。男主角韓石圭曾演出「浪漫醫師金師傅」，收穫不少人氣，本劇在官宣由他主演時，網友們紛紛表示金師傅這是改行當廚師，放下了手術刀，拿起了菜刀。

女主角金瑞亨也是實力派演員，曾演過「天空之城」、「無人知曉」等，有網友調侃他們是「氣場強大的韓石圭和金瑞亨竟然一改過往形象，成為努力抗癌做飯的老夫老妻！」還有人說：「這兩個狠人要好好過日子，我好像一時有點接受不了。」

金瑞亨表示一開始就對劇名感到好奇，再得知很久沒拍電視劇的韓石圭會出演，讓她在讀劇本時，腦中浮現的角色縮影都是韓石圭。

一樣被劇名吸引的韓石圭表示，雖然飾演為妻子做飯的先生，但只給自己的廚藝評為「B」級。身為四兄弟姊妹的老么，韓石圭小時候經常在媽媽做飯時當小幫手，長大後一個人生活很長一段時間，常自己下廚，還會做泡菜。他說：「泡菜飯是我小時候常吃的一道菜，導演也接受了我的建議。我真的很高興我們為「多情」(女主角)做的最後一道菜是泡菜飯。」

食譜 手術 導演

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