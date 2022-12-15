金宣虎復出登4冠王 牽手韓韶禧引發熱議

金宣虎一舉拿下四個獎項，但他和韓韶禧的親密互動引發熱議。（取材自Instagram）

爆出逼女友逼墮胎 醜聞、沉寂近一年的南韓 人氣演員金宣虎，日前出席AAA亞洲明星盛典，一舉拿下DCM人氣獎、idolplus人氣獎等四座獎杯，他上台領獎時感謝粉絲支持。當天，金宣虎被發現與「最美小三」韓韶禧同框，還親密牽手，讓網友超好奇兩人關係。

ETtoday報導，人氣不減的金宣虎在鏡頭前亮相，成為AAA頒獎典禮四冠王。當天在台下，他與女星韓韶禧的互動引起討論，兩人看起來交情頗深，合照時，韓韶禧熱情地拉著他坐在前側，相識長達四年的交情才曝光。

金宣虎一舉拿下四個獎項，但他和韓韶禧的親密互動引發熱議。（取材自微博）

金宣虎當晚與韓韶禧互動頻頻，兩人被捕獲到隔空聊天之外，當演員與歌手齊聚拍大合照時，韓韶禧熱情地牽著他的手，兩人前往第一排前進，在對鏡頭比出表情時，女方更將他的手抓起來比YA，親密互動馬上引起關注。

事實上，金宣虎與韓韶禧早在2018年合作過戲劇「百日的郎君」，當時收視率表現優異，演員群更一起跳了男主角都敬秀團體EXO的歌曲「Growl」，戲劇收播四年多，但演員間還是擁有好交情。

金宣虎當天連兩次奪得人氣獎，成為人氣二冠王，他靦腆地說：「我有聽說這個獎是粉絲不分晝夜為我投票 ，讓我站到這位子上，我感到很榮幸，身為演員感到很幸福，以後我也會更努力帶來更好的面貌。」