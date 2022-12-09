男團解散後很孤獨 朴志訓演陰鬱有共鳴
韓劇「弱美男英雄Class 1」由朴志訓、崔顯旭及洪慶主演，劇情講述三人在校園相遇後一起對抗校園暴力，朴志訓飾演總是孤獨行事的陰沉模範生「延時恩」，他談到角色時對於其「孤獨感」很有共鳴。
朴志訓說，從男團「Wanna One」解散後，自己一直都是Solo活動為主，「獨自一人待在待機室，與不得不獨自完成該做的事情，那些所帶來的孤獨感，與時恩在家時的孤獨感很相似。」他因此將類似的情感融入角色詮釋。
對於延時恩在校園裡感受到的「憤怒」，朴志訓也能夠理解，「對於模範生時恩來說，考試考100分和獲獎是非常理所當然的事情，但因為遭到同學霸凌欺負而影響成績，他當然會生氣。」他回顧自己練習生時期，也有過相同的敏感情緒。」
朴志訓也透露，為了表現角色延時恩身材矮小、陰沉的形象，他特別研究了肢體動作，在拍攝時故意彎著身體、駝背，還有配合角色長時間都坐在座位上，肩膀刻意一高一低不對稱的抬起。他還特意減重讓身型更單薄，「一開始參加動作訓練，很自然的減了體重，但最後乾脆少吃一點，把肌肉也減掉，前後大約瘦了5公斤，但因為我的骨架大，稍微不注意就會在鏡頭前顯壯，我就會再穿上外套來修飾身型。」
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