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戲說從頭／花美男演技大躍進 朴志訓演活校暴生

記者梅衍儂╱綜合報導
朴志訓在韓劇「弱美男英雄Class1」中飾演陰鬱模範生，面對校園霸凌時運用智慧反擊。(圖：愛奇藝國際站提供)
朴志訓在韓劇「弱美男英雄Class1」中飾演陰鬱模範生，面對校園霸凌時運用智慧反擊。(圖：愛奇藝國際站提供)

韓劇「弱美男英雄Class 1」由朴志訓、崔顯旭及洪慶主演，劇情講述三人在校園相遇後一起對抗校園暴力的故事。該劇自上線至今，好評口碑持續發酵，觀眾紛紛在觀後分享了對於校園暴力的反思，不少南韓藝人包括韓韶禧、高允貞、柳炳宰、高旻示等也都在社群網站推薦該劇，足見該劇火紅程度。

劇中，朴志訓飾演面無表情的陰鬱模範生「延時恩」，在面對校園霸凌時運用智慧奮力反擊，有別於以往花美男形象的沉著演技，堪稱轉型代表作；尤其是一場在劇情尾聲，他將無力改變校園暴力的無奈與憤怒一次爆發，在學校走廊徒手揍破窗戶玻璃，當著全校師生面前怒吼痛哭，崩潰情緒令觀眾也跟著動容。

朴志訓在受訪時表示，會接演該劇的主因，是想擺脫以往男團偶像賣萌可愛的形象，並被認可為一名有實力的演員，「甚至可以說這是我注入靈魂的作品，我認為這會成為人生轉捩點。」

他透露，該劇在播出後，他看到不少網友給予好評，父母看完後也稱讚說「兒子，我為你感到驕傲」，讓他對於類型演技更有野心，直說：「之後想挑戰反派角色，從骨子裡都是壞人的那種，因為如果長得不像反派的人，卻是個壞人，不是很新鮮又令人震驚嗎？我也想向大家展現出不一樣的樣貌。」

社群網站 霸凌 韓劇

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