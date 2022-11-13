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「冬季戀歌」裴勇俊驚傳退休 「百億身家」移居夏威夷

記者李姿瑩／即時報導
南韓媒體報導，知名韓國男演員裴勇俊的個人官網已下架，似乎是宣告正式在幕前退休。圖為裴勇俊2005年在台灣舉行見面會。（本報資料照片）
南韓媒體報導，知名韓國男演員裴勇俊的個人官網已下架，似乎是宣告正式在幕前退休。圖為裴勇俊2005年在台灣舉行見面會。（本報資料照片）

知名韓國男演員裴勇俊驚傳退休，50歲的他被「文化日報」爆出個人官方網頁「byj.co.kr」已經消失，現在整剩下「出售網域（Buy this domain）」的字樣，等同不再經營個人幕前形象。

1994年出道的裴勇俊以韓劇「冬季戀歌」一劇紅遍全亞洲，2015年迎娶女星朴秀真，兩人婚後育有一雙兒女。根據相關人士指出，他們全家都住在夏威夷，現在靠著裴勇俊的百億韓圜身家，過得相當舒心。

裴勇俊不只外型出眾，更生財有道。他自己能演會賺，後來成立了KEYEAST娛樂公司，簽下金賢重、朱智勛、金秀賢等A咖，火速在演藝圈站穩企業家的腳步。後來他將個人持有的KEYEAST股份賣給SM娛樂，獲利150億韓圜(約1232萬美元)，獲利了結入袋為安。

但裴勇俊的野心不止於此，日前KBS2製播的節目中介紹專門投資潛力新銳公司的名人，裴勇俊就是其中之一。他透過投資新創公司，獲得極為可觀的收益，如今已經專職的天使投資人，三年內靠股票賺錢就進帳200億韓圜(約1642萬美元)。

這只是他身家的冰山一角，如今裴勇俊愈發低調，和妻兒開心過著財富自由的退休生活，粉絲想要再看到天王本尊，只能從經典舊作中回味。

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